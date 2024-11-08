إعلامي شهير يكشف حقيقة ارتباطه بـ دينا الشربيني

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: خلال حلوله ضيفاً على برنامج “معكم” الذي تقدّمه الإعلامية منى الشاذلي عبر قناة ONE، علّق الإعلامي الإماراتي أنس بوخش للمرة الأولى على الشائعات التي تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشأن ارتباطه بالفنانة دينا الشربيني، والتي انتشرت عقب ظهورهما معاً في إحدى حلقاته قبل أشهر.

قال أنس مازحاً: “كنت بضحك على الموضوع، إحنا شعب عاطفي جداً وبنحب الحب. فمجرد ما يحسّوا إنه فيه كيميا بين شخصين، بيقولوا إنهم مرتبطين ببعض”.

وأضاف: “دي مش أول مرة، قبل ذلك خلّوني أرتبط بممثلة تركية، وهي أصلاً متزوجة”.

وأوضح أن الشائعات لا تؤثر فيه، مؤكداً أن علاقته بالفنانة دينا الشربيني هي علاقة صداقة واحترام متبادل.

وعلّقت والدته هالة كاظم خلال تواجدها في اللقاء نفسه قائلةً: “عمري ما صدّقت شائعات ارتباط أنس. أنا بكلّمه كل يوم، فمستحيل أصدّق اللي بيقولوه عنه. وبعدين، عمري ما قولتله يتجوّز، هو حر. الموضوع ده يخصّه هو لوحده، ووقت ما يكون محتاج يتجوّز، هيتجوّز”.

وكشف بوخش عن العلاقة المميزة التي تجمعه بوالدته، موضحاً أنها تتمثل في ثلاثة أبعاد أساسية: علاقة الأم بابنها، وعلاقة الابن بإخوته، وعلاقة الصداقة بينهما. إذ قال: “أنا أستشير والدتي في كل شيء، سواء في العمل أو الحياة، وهي من المقرّبين لي”.

وأكد أنس بوخش أن تربية الأم هي أساس تكوين الشخصية، قائلاً: “لو الأم ما عرفت تربّي أولادها بشكل صحيح، لن ينشأوا بشكل سليم. الأم هي أساس المجتمع كله”. وأضاف ضاحكاً: “ولا واحد من إخواتي، وأنا بينهم، طلع دلوع أو مرفّه بطريقة زايدة، عندي 9 إخوات، 8 أولاد وبنت واحدة”.