لهذه الأسباب.. تأجيل مسلسل محمد إمام إلى رمضان 2026

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشر السيناريست محمد صلاح العزب عبر حسابه الخاص في “فيسبوك” منشوراً أعلن من خلاله عن خروج مسلسل النجم محمد إمام من السباق الرمضاني 2025 وتأجيله إلى موسم رمضان 2026.

وكتب العزب قائلاً: “مساء الخير بيان مهم إلى الأمة. لقد قررنا… النجم محمد إمام، والمخرجة شيرين عادل، والعبد الفقير إلى الله، تأجيل المسلسل المزمع عرضه في رمضان ٢٠٢٥ إلى رمضان ٢٠٢٦ بإذن الله تعالى، وذلك لضيق الوقت، وضخامة المشروع الذي يستلزم التصوير في دول متعدّدة ويستدعي الكثير من التحضيرات نظراً لطبيعة موضوعه. ونلتقي في ٢٠٢٦ إن عشنا وكان لينا عمر بإذن الله القدير”.

وكانت بعض المصادر قد أشارت إلى أن قرار المخرجة شيرين عادل المفاجئ بتأجيل تصوير مسلسل “الكينغ” إلى شهر كانون الأول (ديسمبر) المقبل، قد يهدّد بخروجه من السباق الدرامي الرمضاني، وذلك بعد اعتذار الفنانة مي عز الدين عن عدم المشاركة في المسلسل وعدم العثور على بديلة لها حتى الآن.

وأكدت المصادر أن تأجيل التصوير إلى نهاية العام سوف يضيّق الوقت أمام تصوير المسلسل، مما يجعل من الصعب الانتهاء من التصوير قبل حلول الشهر الفضيل، وبالتالي يؤدي إلى تأجيل العمل، وهو ما حدث فعلاً.