عائشة بن أحمد آخر المنضمين إلى أحمد مكي في رمضان 2025

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يبدو أن الشركة المنتجة لمسلسل “عين شمس” والمقرر أن يخوض من خلاله الفنان أحمد مكي الماراثون الرمضاني المقبل، أكملت فريق العمل بالتعاقد مع النجمة عائشة بن أحمد لتكون آخر المنقذين لمكي من الخروج من السباق الدرامي الرمضاني بعد الأزمات والاعتذارات العديدة التي تخللت المسلسل الفترة الماضية وهدّدت بخروجه من السباق الرمضاني المقبل.

وفور تعاقد عائشة بن أحمد على المشاركة في بطولة مسلسل “عين شمس”، انضمت الى جلسات التحضير له استعداداً للبدء بالتصوير خلال أيام.

يُذكر أن آخر أعمال عائشة بن أحمد الفنية، مسلسل “بدون سابق إنذار”، الذي عُرض خلال شهر رمضان الماضي، وهو بطولة: آسر ياسين ونهال عنبر وأحمد خالد صالح وجهاد حسام وعمر الشناوي، وإخراج هاني خليفة، قصة ومعالجة درامية ألمى كفارنة، فيما كتب الحلقات والسيناريو والحوار كلٌ من عمار صبري وسمر طاهر وكريم الدليل، مع ظهور خاص للفنانة بسمة.

وينتمي المسلسل الى نوعية أعمال الإثارة والتشويق، ويحكي قصة “ماجد” و”ليلى”، وهما زوجان يواجهان الكثير من الأزمات قبل إنجاب طفلهما الأول وبعده.