حورية فرغلي: “إسمي مبقاش يبيع”.. وتكشف عن موقف محرج

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشفت الفنانة حورية فرغلي عن تعرّضها لموقف محرج بعد عودتها الى التمثيل وتعاقدها على عمل فني جديد، مشيرةً إلى أن معظم أعمالها الفنية ليست لها علاقة بالجمال ولا تستعين فيها بالمكياج.

وقالت حورية خلال تصريحات تلفزيونية: “أنا زعلانة على نفسي بس مش هبيّن لحد… من سنة اتعرض عليَّ فيلم مهم وكنت سعيدة بيه، قبل ما أصوّر بأسبوع المخرج كلّمني قالي إنتي اسمك مبقاش يبيع بعد ما كنتي سوبر ستار”. وأضافت: “أنا هكمل 48 سنة وحاسة إني كبرت وعجّزت، وأكتر حاجة بكرهها في حياتي الميكاب… ومعظم شغلي ملوش علاقة بالجمال خالص، ومحدّش يقدر يقول عليَّ إني ممثلة مش قوية”.

يُذكر أن آخر أعمال حورية فرغلي الفنية، مسرحية “رابونزل بالمصري” للأطفال، والتي قدّمتها على خشبة المسرح، وعلّقت عليها بالقول: “الجمهور وحشني والنجاح وحشني والشغل وحشني، وهتقول أنا هرجع تاني للناس هتقولي مناخيرك ومشاكلك، وقولت الأطفال هيحبّوني حتى لو أنا عاملة إزاي”.