شكرا لقرائتكم خبر عن القىء مع الصداع النصفى.. ما أسبابه وطرق علاجه بشكل طبيعى؟ والان مع تفاصيل الخبر

يعاني ما لا يقل عن 20-30% من المصابين بالصداع النصفي بانتظام من الغثيان والقيء، ووفقًا للأطباء، فعند الشعور بالألم، تتباطأ الأمعاء وعندما ينتهي الصداع النصفي، تبدأ في التحرك مرة أخرى ما يسبب القيء، وفى هذا التقرير نتعرف على بعض الطرق الطبيعية للتخلص منه، بحسب موقع تايمز ناو.

نوبات الصداع النصفي هي واحدة من أسوأ الآلام التي يمكنك تحملها، ويوصف بأنه اضطراب وعائي دماغي يتميز بألم نابض وقوي، وعادة ما يحدث الصداع النصفي على جانب واحد من رأسك.

العصب الثلاثي التوائم هو العصب المحدد الذي يشارك في معظم نوبات الصداع النصفي.

وفقًا للخبراء، يكون الألم شديدًا لدرجة أنه يصاحبه غثيان وقيء.

يشعر العديد من الأشخاص أنه بعد القيء، يتوقف الألم لفترة من الوقت، لذا يحاولون تحفيزه ولكن هناك أسبابا مختلفة لحدوثه.

يسبب فرط تحفيز العصب الثلاثي التوائم الغثيان

وعندما يتم تحفيز العصب الثلاثي التوائم بشكل مفرط أثناء نوبة الصداع النصفي، فإنه يطلق نبضات عصبية إلى جزء من دماغك يحتوي على أعصاب تعمل كمحطة نقل حسية بين الدماغ والجهاز الهضمي.

وفقًا للخبراء، فإن التنشيط المفاجئ يرسل نفس إشارات الإنذار التي تحدث عندما تأكل شيئًا سامًا، ما يؤدي إلى رد فعل القيء.

ويؤدي تنشيط العصب الثلاثي التوائم أيضًا إلى تمدد مفاجئ للأوعية الدموية، ما يؤدي إلى تعطيل نظامك الدهليزي، ويسبب الدوار والظهور المفاجئ للغثيان.

يقول الأطباء إن الصداع الدهليزي يؤثر أيضًا على النساء أكثر من الرجال.

الغثيان والقيء يسببان فقدان الشهية

وفقًا للخبراء، يمكن أن تكون نوبات الغثيان والقيء المتكررة سببًا لفقدان الشهية لدى بعض الأشخاص أيضًا، حيث تقتل شهيتك، ولا تريد أن تأكل لأنك تشعر وكأنك ستمرض.

وفقًا لمؤسسة الصداع النصفي الأمريكية، يحدث الغثيان والقيء عادةً أثناء مرحلة ما قبل الصداع النصفي. تشير هذه المرحلة إلى بداية الصداع النصفي ولكنها يمكن أن تستمر لعدة أيام.

كيف يمكنك التخلص من الغثيان والقيء بشكل طبيعي؟

يقول الخبراء إنه يجب أن تكون هناك خطة علاج فردية للتخلص من الغثيان والصداع النصفي لأن كل شخص يعاني من أعراض مختلفة.

في حين أن بعض الأدوية الحديثة تحدد علاجًا للصداع النصفي، إليك قائمة ببعض الطرق الطبيعية التي يمكن أن تساعد في تخفيف الغثيان والقيء: