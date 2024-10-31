شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة تكشف كيفية تأثير المياة الغازية على صحة العظام والان مع تفاصيل الخبر

كشفت دراسة أجرتها المكتبة الوطنية للطب إلى أن الاستهلاك المفرط للمشروبات الغازية يرتبط بزيادة خطر الإصابة بالكسور ومشاكل العظام، كما تشير دراسة أخرى من المجلة الأمريكية للتغذية السريرية إلى أن استهلاك المشروبات الغازية قد يؤثر سلبًا على كثافة المعادن في العظام، وذلك وفقا لموقع today.

تأثيرات السكر في المشروبات الغازية يسبب العديد من المشكلات الصحية، مثل زيادة الوزن، وأمراض القلب، والسكري، وتسوس الأسنان، غير أن تأثيرها على صحة العظام غالباً لا يلاحظه أحد، ومع ذلك، فإن هذا يشكل أحد المخاطر التي تستحق المزيد من الاهتمام.

تحتوي المشروبات الغازية على مكونين رئيسيين: الكافيين وحمض الفوسفوريك، ولإخفاء حموضة، غالبًا ما يضاف السكر بكميات كبيرة، في حين أن الكافيين يمكن أن يتداخل مع امتصاص الكالسيوم ، فإن حمض الفوسفوريك قد يزيد من خطر فقدان الكالسيوم، وهو أمر ضروري للحفاظ على قوة العظام، لذا، عندما تتناوله قد تتعرض كثافة عظامك للخطر دون أن تدرك ذلك.

فيعمل الكافيين على خفض مستويات الإينوزيتول في الدم، وهو بروتين ضروري لاستقلاب الكالسيوم، ومع انخفاض مستوياته، تتخلص الكلى من الكالسيوم، ويمتص الجسم كمية أقل من الكالسيوم عبر الأمعاء، وتؤدي عملية الكربنة في المشروبات الغازية إلى تكوين حمض الكربونيك، الذي يغير حموضة المعدة ويقلل من امتصاص العناصر الغذائية.ويعمل حمض الفوسفوريك والأسبارتام في المشروبات الغازية على خفض درجة الحموضة، مما قد يؤدي إلى إزالة المعادن من العظام وانخفاض كثافتها.

بالإضافة إلى ذلك، عندما يصبح شخص ما مدمنًا على المشروبات الغازية السكرية ويتناول كميات كبيرة منها يوميًا، فإن استهلاك المشروبات المغذية مثل الحليب أو اللبن الرائب أو العصائر يصبح في المرتبة الثانية، مما يقلل بشكل افتراضي من تناول الكالسيوم بشكل عام، مما قد يؤدي إلى انخفاض كثافة المعادن في العظام وارتفاع خطر الإصابة بالكسور بمرور الوقت.

وحول ذلك صرح الدكتور محسن علي استشاري العظام في كلية طب القصر العيني، بضرورة التخلي عن المشروبات الغازية، لحماية العظام والصحة العامة، لافتا أهمية تناول الكالسيوم سواء كانت مكملات أو من خلال الطعام وذلك لتقوية صحة العظام، وحمايتها من التعرض للكسر.

وحث علي ضرورة تناول الحليب، والبيض والزبادي والسمسم، يوميا في نظامك الغذائي في حال كنت من مدمني المشروبات الغازية، وذلك لتعويض نسبة الكالسيوم في الجسم، والحد من كسور العظام، مع ضرورة أخذ حبوب فيتامين د والكالسيوم.