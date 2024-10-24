كيفية تعزيز ثقة الأطفال بأنفسهم من خلال اللعب والنشاطات

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 24 أكتوبر 2024 07:19 صباحاً - قد يكون العثور على طرق لبناء ثقة أطفالك. وبالتحديد في الأنشطة الرياضية والدراسات أمراً صعباً بالفعل. والسؤال ما إذا كان من المفترض أن يتقنوها في مثل هذه السن المبكرة. إنها أشياء صغيرة ذات تأثير كبير يمكنك تعليمها لطفلك يومياً، تبدأ منك أنت، امنحيهم تلك الثقة التي تجعلهم يشعرون بالرضا عن أنفسهم، ليتمكنوا من الظهور بها أمام الآخرين، لقد جمعنا لك بعضًا من أفضل النصائح، التي وضعها الاختصاصيون التربويون، حول كيفية بناء الثقة لدى الأطفال أثناء اللعب وقيامهم بالأنشطة معًا.

نصائح لمساعدة طفلك على تنمية ثقته بنفسه

قومي بالنشاط مع طفلك

ركزي على ما يعرفه الطفل بالفعل وقومي بتوسيعه، ولو قليلاً، من خلال نشاط تعليمي، إذا كان يعرف الحروف B وD وG، ركزي عليها وأضيفي إليها الحرف E للنشاط! وإذا كان يحتاج حقًا إلى تعزيز الثقة، فقط قومي بتكرار الحروف B وD وG مرارًا وتكرارًا. وأجعليه متحمسًا بشأن مقدار ما يعرفه.

اجعلي النشاط قابلاً للتنفيذ لبناء ثقة أطفالك بأنفسهم، فكلما كان النشاط بسيطًا، زادت احتمالية نجاحه وشعوره بالرضا عنه.

خذي دقيقة واحدة لإلقاء نظرة على النشاط وتأكد من أنه ضمن قدراتهم ويناسب مستوى مهاراتهم .

اجعلي الأمر يتعلق بالعملية وكيفية قيامه بالنشاط، وليس بالنتيجة النهائية، وشجعي دائما النتيجة، مهما كانت، مثلاً: كوني متحمسة عندما يجد أداة جديدة يستخدمها في الرسم، أو طريقة جديدة لاستخدام فرشاة الرسم.

قومي بالنشاط مع طفلك، خصوصاً إذا لم تكوني مشغولة بعمل ما، اجلسي بجانبه، أو اجعليه يجلس في حضنك.

كلفي طفلك بوظيفة مرتبطة بالنشاط، واجعليها قابلة للتنفيذ بالنسبة لعمره، اطلبي منه أن يساعدك في إعداد النشاط، أو وضع شيء ما جانباً عند الانتهاء. سوف يحب التنظيف بقطعة قماش مبللة ودلو من الماء!

لا تنتقدي طفلك، وكوني إيجابية، ولا تشيري أبدًا إلى الخطأ إذا ما فعله، وتذكري ما قالته لنا أمهاتنا دائمًا، إذا لم يكن لديك أي شيء لطيف لتقولينه، فلا تقولي أي شيء على الإطلاق.

كرري الأنشطة لإتقانها وبناء الثقة لدى الأطفال، فالتكرار مفيد للتعلم، ولبناء ثقتهم بأنفسهم!

هل تتبعين طرقاً لتقوية ثقة طفلك بنفسه؟

أنشطة معرفية لتعزيز الثقة لدى الأطفال

يتم تصميم الأنشطة المعرفية لتنمية القدرات العقلية للطفل، ما يساعد بدوره في تعزيز احترامه لذاته. من خلال تحدي أنماط تفكيره وإعادة تشكيلها، يمكننا تشكيل عقلية مرنة وإيجابية.

1. أوراق عمل تقدير الذات:

يمكن أن تتراوح هذه الأوراق بين تحديد نقاط القوة الشخصية والتفكير في الإنجازات. وهي مصممة لمواجهة الحديث السلبي عن الذات من خلال التأكيد على القدرات والإنجازات الشخصية.

2. مذكرات الامتنان:

مذكرات الامتنان



شجعي الأطفال على الشعور بالامتنان من خلال تدوين ثلاثة أشياء يشعرون بالامتنان لها كل يوم. مع مرور الوقت، يعزز هذا عادة التركيز على الإيجابيات في الحياة.

3. بطاقات التأكيد الإيجابية:

اصنعي مجموعة من البطاقات، تحتوي كل منها على عبارة إيجابية مثل "أنا طيب" أو "أنا صديق جيد". يمكن للأطفال قراءة بطاقة كل صباح لبدء يومهم بملاحظة يثقون بها بأنفسهم.

4. تحديات حل المشكلات:

قدمي ألغازًا للأطفال الصغار أو أحاجي أو ألعابًا ذهنية تتناسب مع أعمارهم وقدراتهم. إن التغلب على هذه التحديات يعزز الشعور بالإنجاز.

5. ورش عمل تحديد الأهداف:

علّمي الأطفال كيفية تحديد أهداف واقعية وتقسيمها إلى خطوات قابلة للتحقيق. كل خطوة يتم تحقيقها تعزز ثقتهم في قدراتهم.

6. مناقشات حول عقلية النمو:

اقرأي قصصًا عن شخصيات مشهورة واجهت الفشل قبل النجاح. ناقشي مفهوم عقلية النمو، مع التأكيد على أن الفشل ما هو إلا حجر عثرة في طريق النجاح.

7. ألعاب الذاكرة:

ألعاب مطابقة البطاقات



من ألعاب مطابقة البطاقات إلى ألعاب سيمون، تعمل هذه الأنشطة على تنمية المهارات الإدراكية لدى الأطفال، وإتقانها يعزز الثقة بالنفس.

8. تمارين التصور:

قومي بتوجيه الأطفال إلى تخيل سيناريوهات يشعرون فيها بالثقة أو النجاح أو السعادة. يساعد هذا في إعادة تشكيل صورهم الذهنية عن تقدير الذات.

9. المحادثات التأملية:

خصصي وقتًا لمناقشة النجاحات والإخفاقات التي مر بها أطفالك خلال الأسبوع. شجعيهم على تحديد ما تعلموه من كل تجربة، وتحويل التحديات إلى فرص للتعلم.

10. نادي الكتاب:

عرّفيهم على الكتب التي يجبها الأطفال، والتي تدور حول شخصيات واثقة من نفسها أو أولئك الذين يكتشفون قيمتهم الذاتية بمرور الوقت. إن مناقشة هذه القصص يمكن أن تقدم رؤى ودروسًا يمكن فهمها.

11. كتب القصص المصنوعة يدويًا:

شجعي الأطفال على كتابة ورسم كتب القصص الخاصة بهم. يعمل هذا النشاط على تعزيز مهاراتهم السردية وتحفيز خيالهم وتعزيز ثقتهم في قدراتهم على رواية القصص.

12. المجوهرات الشخصية أو سلاسل المفاتيح:

صناعة المجوهرات الشخصية أو سلاسل المفاتيح



إن صناعة المجوهرات الشخصية أو سلاسل المفاتيح باستخدام الخرز أو الخيوط أو حتى تقنيات العقد البسيطة تسمح للأطفال بارتداء أو إهداء شيء من إبداعهم الخاص، مما يعزز مهاراتهم الحرفية.

13. أوعية الذكريات:

يمكن للأطفال ملء الأوعية بالهدايا التذكارية أو الملاحظات أو الصور التي تمثل ذكرياتهم المفضلة على مدار العام. هذا النشاط ليس مجرد رحلة في طريق الذكريات، بل إنه يسلط الضوء على نمو الأطفال وإنجازاتهم.

14. صنع الآلات الموسيقية بنفسك:

من الطبول البسيطة المصنوعة من الصناديق الفارغة إلى المهزات المصنوعة من الأرز أو الفاصوليا، يمكن للأطفال صنع آلاتهم الموسيقية بأنفسهم. والعزف عليها لاحقًا، أمر ممتع ويعزز الثقة بالنفس.

15. فن الطبيعة:

اجمعوا الأوراق والأغصان والزهور لإنشاء أعمال فنية جميلة مستوحاة من الطبيعة. يجمع هذا النشاط بين التشويق الناتج عن الاستكشاف في الهواء الطلق والإبداع الناتج عن الأشغال اليدوية للأطفال.

*ملاحظة من «الخليج 365»: قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج، عليك استشارة طبيب متخصص