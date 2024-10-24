شكرا لقرائتكم خبر عن بدء طرح كراسات شروط حجز مشروعات جنه ودار مصر وسكن مصر الأحد المقبل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تبدأ وزارة الاسكان طرح كراسات شروط حجز 6575 شقة في مشروع جنة وسكن مصر ودار مصر فى اعتبارا من الأحد المقبل و حتى 26 ديسمبر على موقع برنامج مسكن..
وتأتي الوحدات المطروحة كالتالي:
مدينة القاهرة الجديدة
700 وحدة "سكن مصر" بمساحات تتراوح من 106م² إلى 133م².
409 وحدات "جنة" بمساحات تتراوح من 100م² إلى 150م².
مدينة 6 أكتوبر :
223 وحدة "جنة" بمساحات تتراوح من 100م² إلى 150م².
22 وحدة "دار مصر" بمساحات من 100م² إلى 150م².
435 وحدة "سكن مصر" بمساحات من 106م² إلى 118م².
مدينة حدائق أكتوبر
435 وحدة "سكن مصر" بمساحات تتراوح من 106م² إلى 118م².
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مدينة أكتوبر الجديدة
300 وحدة "سكن مصر" بمساحات تتراوح من 106م² إلى 115م².
مدينة بدر
1500 وحدة "عمارات الحي السادس" بمساحة 90م² للوحدة.
مدينة العبور
456 وحدة "روضة العبور" بمساحات تتراوح من 101م² إلى 111م².
مدينة الشروق
35 وحدة "سكن مصر" بمساحات تتراوح من 106م² إلى 130م².
مدينة العاشر من رمضان
11 وحدة "دار مصر" بمساحات تتراوح من 130م² إلى 140م².
مدينة السادات
11 وحدة "دار مصر" بمساحات من 130م² إلى 150م²
مدينة المنيا الجديدة
34 وحدة "سكن مصر" بمساحات من 106م² إلى 115م².
مدينة غرب قنا
246 وحدة "سكن مصر" بمساحات تتراوح من 106م² إلى 118م².
مدينة ناصر (غرب أسيوط)
310 وحدات "سكن مصر" بمساحات من 106م² إلى 130م².
مدينة دمياط الجديدة
150 وحدة "جنة" بمساحات تتراوح من 100م² إلى 150م².
160 وحدة "سكن مصر" بمساحات تتراوح من 106م² إلى 130م².
83 وحدة "إسكان متميز" بمساحات تتراوح من 104م² إلى 108م².
مدينة المنصورة الجديدة
890 وحدة "إسكان متميز" بمساحات تتراوح من 95م² إلى 99م².
مدينة العلمين الجديدة
600 وحدة "سكن مصر" بمساحات تتراوح من 110م² إلى 133م².
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