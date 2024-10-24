الاقتصاد

سعر جرام الذهب اليوم في السعودية.. عيار 21 يسجل 288.5 ريال

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن سعر جرام الذهب اليوم في .. عيار 21 يسجل 288.5 ريال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رصدت ”الخليج 365” أسعار الذهب في السعودية، خلال التعاملات الصباحية اليوم الخميس، مقارنة بآخر مستويات سجلها المعدن النفيس.

سعر الذهب اليوم في السعودية

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الخميس في السعودية، 329.75 ريال.
وبلغ سعر جرام الذهب عيار 22 اليوم الخميس في السعودية، 302.25 ريال.

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الخميس في السعودية، إلى 288.50 ريال.

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وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الخميس في السعودية، 247.25 ريال.
وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم الخميس في السعودية، 192.25 ريال.

أسعار الذهب اليوم

وبلغ سعر الذهب عيار 12 اليوم الخميس في السعودية، إلى 165 ريالا.
وسجل سعر أوقية الذهب اليوم الخميس في السعودية، 10256.50 ريال.
وبلغ سعر الجنيه الذهب اليوم الخميس في السعودية 2308.25 ريال.
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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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