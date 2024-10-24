شكرا لقرائتكم خبر عن سعر جرام الذهب اليوم في السعودية.. عيار 21 يسجل 288.5 ريال والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - رصدت ”الخليج 365” أسعار الذهب في السعودية، خلال التعاملات الصباحية اليوم الخميس، مقارنة بآخر مستويات سجلها المعدن النفيس.
وبلغ سعر جرام الذهب عيار 22 اليوم الخميس في السعودية، 302.25 ريال.
وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الخميس في السعودية، 247.25 ريال.
وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم الخميس في السعودية، 192.25 ريال.
وسجل سعر أوقية الذهب اليوم الخميس في السعودية، 10256.50 ريال.
وبلغ سعر الجنيه الذهب اليوم الخميس في السعودية 2308.25 ريال.
سعر الذهب اليوم في السعوديةسجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الخميس في السعودية، 329.75 ريال.
وبلغ سعر جرام الذهب عيار 22 اليوم الخميس في السعودية، 302.25 ريال.
سعر جرام الذهب عيار 21 اليوموسجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الخميس في السعودية، إلى 288.50 ريال.
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وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم الخميس في السعودية، 192.25 ريال.
أسعار الذهب اليوموبلغ سعر الذهب عيار 12 اليوم الخميس في السعودية، إلى 165 ريالا.
وسجل سعر أوقية الذهب اليوم الخميس في السعودية، 10256.50 ريال.
وبلغ سعر الجنيه الذهب اليوم الخميس في السعودية 2308.25 ريال.