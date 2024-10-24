شكرا لقرائتكم خبر عن سعر جرام الذهب اليوم في السعودية.. عيار 21 يسجل 288.5 ريال والان نبدء بالتفاصيل

سعر الذهب اليوم في السعودية

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم

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أسعار الذهب اليوم

الدمام - شريف احمد - رصدت ”الخليج 365” أسعار الذهب في السعودية، خلال التعاملات الصباحية اليوم الخميس، مقارنة بآخر مستويات سجلها المعدن النفيس.سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الخميس في السعودية، 329.75 ريال.وبلغ سعر جرام الذهب عيار 22 اليوم الخميس في السعودية، 302.25 ريال.وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الخميس في السعودية، إلى 288.50 ريال.وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الخميس في السعودية، 247.25 ريال.وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم الخميس في السعودية، 192.25 ريال.وبلغ سعر الذهب عيار 12 اليوم الخميس في السعودية، إلى 165 ريالا.وسجل سعر أوقية الذهب اليوم الخميس في السعودية، 10256.50 ريال.وبلغ سعر الجنيه الذهب اليوم الخميس في السعودية 2308.25 ريال.