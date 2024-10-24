شكرا لقرائتكم خبر عن طقس السعودية.. هطول أمطار على أجزاء من مكة والمدينة والان نبدء بالتفاصيل

طقس مكة والمدينة المنورة

الدمام - شريف احمد - نبَّه المركز الوطني للأرصاد من هطول أمطار غزيرة على أجزاء من مكة المكرمة.وأوضح المركز أن الحالة تشمل، أضم، بنى يزيد، ميسان، الطائف، مبينًا أن الحالة تبدأ من الساعة الـ 12 حتى الثامنة مساء.وفي المدينة المنورة نبه المركز من أمطار متوسطة على المهد، وأمطار خفيفة على الحناكية ووادي الفرع.وذكر أن الحالة تبدأ من الساعة الثانية حتى الساعة الثامنة مساء.

ويصاحب الحالتين، رياح شديدة السرعة، وانعدام في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية.