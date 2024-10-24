الذهب يواصل ارتفاعه والبلاديوم يقفز الى أعلى مستوى له في أكثر من شهر

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

واصل الذهب ارتفاعه ولكن بشكل طفيف اليوم، وسط إقبال على الملاذ الآمن رغم ارتفاع الدولار، في حين قفز البلاديوم الى أعلى مستوى له في أكثر من شهر.

وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.3 % إلى 2725.51 دولارًا للأوقية.

وكانت الأسعار قد بلغت مستوى قياسيًا مرتفعًا أمس، عند 2758.37 دولارًا، إثر تزايد الطلب على المعدن الأصفر.

وفي المعادن النفيسة الأخرى، سجلت الفضة بالمعاملات الفورية 33.84 دولارًا للأوقية، وقفز البلاديوم 4 % مسجلًا 1100.50 دولار للأوقية وهو أعلى مستوى له منذ 18 سبتمبر الماضي، كما زاد البلاتين 1 % إلى 1025.85 دولار للأوقية.

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