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شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن “المركزي الروسي” يرفع سعر الدولار ويخفض اليورو واليوان مقابل الروبل والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات
حدد البنك المركزي الروسي اليوم أسعار العملات الرئيسة مقابل الروبل، حيث رفع سعر صرف الدولار الأمريكي بواقع 5 كوبيكات، مقارنة بسعر اليوم السابق، ليبلغ 96.6379 روبلًا.
وفي الوقت ذاته، خفض سعر صرف اليورو الرسمي بمقدار 48 كوبيكًا، ليصل إلى 104.3815 روبلات، فيما خفّض سعر صرف اليوان الصيني بمقدار 3 كوبيكات، ليصل إلى 13.5192 روبلًا.
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