الاقتصاد

“المركزي الروسي” يرفع سعر الدولار ويخفض اليورو واليوان مقابل الروبل

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shimaa mohamed 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

حدد البنك المركزي الروسي اليوم أسعار العملات الرئيسة مقابل الروبل، حيث رفع سعر صرف الدولار الأمريكي بواقع 5 كوبيكات، مقارنة بسعر اليوم السابق، ليبلغ 96.6379 روبلًا.

وفي الوقت ذاته، خفض سعر صرف اليورو الرسمي بمقدار 48 كوبيكًا، ليصل إلى 104.3815 روبلات، فيما خفّض سعر صرف اليوان الصيني بمقدار 3 كوبيكات، ليصل إلى 13.5192 روبلًا.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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