الاقتصاد

“هيئة الإحصاء” ارتفاع الصادرات غير البترولية بنسبة 7.4 % خلال شهر أغسطس 2024

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shimaa mohamed 0 تبليغ

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شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن “هيئة الإحصاء” ارتفاع الصادرات غير البترولية بنسبة 7.4 % خلال شهر أغسطس 2024 والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

أوضحت الهيئة العامة للإحصاء اليوم، أن قيمة الصادرات غير البترولية “شاملة إعادة التصدير” خلال شهر أغسطس 2024م بلغت 27.5 مليار ريال، مقابل 25.6 مليار ريال خلال شهر أغسطس 2023م، وذلك بارتفاع مقداره 1.9 مليار ريال، وبنسبة 7.4%، وذلك وفقاً لنتائج نشرة التجارة الدولية لشهر أغسطس 2024.

وأفادت نتائج النشرة أن قيمة الصادرات البترولية خلال شهر أغسطس 2024م بلغت 65.3 مليار ريال، مقابل 77.3 مليار خلال شهر أغسطس 2023م، وذلك بانخفاض مقداره 12.0 مليار ريال، وبنسبة 15.5%.

وأظهرت نتائج النشرة عن انخفاض لصادرات السلعيَّة خلال شهر أغسطس عام 2024م، حيث بلغت 92.8 مليار ريال، مقابل 102.9 مليار ريال خلال شهر أغسطس عام 2023م، وذلك بانخفاض مقداره 10.1 مليار ريال، وبنسبة 9.8%.

في حين بلغت قيمة الواردات السلعيَّة للمملكة خلال شهر أغسطس 2024م 64.8 مليار ريال، مقابل 67.4 مليار ريال خلال شهر أغسطس 2023م، وذلك بانخفاض مقداره 2.6 مليار ريال، وبنسبة 3.9%.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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