شكرا لقرائتكم خبر عن البنتاجون يبدى قلقه بشأن تقارير حول استهداف إسرائيل الجيش اللبنانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكر البنتاجون أن وزير الدفاع لويد أوستن أبلغ نظيره الإسرائيلي يوآف جالانت في اتصال هاتفي أن واشنطن تشعر بقلق عميق إزاء تقارير تحدثت عن ضربات على القوات المسلحة اللبنانية.

وأوضح المتحدث باسم البنتاجون باتريك رايدر أن "وزير الدفاع لويد أوستن ناقش مع يوآف جالانت، عمليات إسرائيل في لبنان والوضع الإنساني في غزة".

وقال البنتاجون إن أوستن حث يوآف جالانت على التأكد من أن إسرائيل تتخذ خطوات لضمان سلامة وأمن القوات المسلحة اللبنانية وبعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في لبنان اليونيفيل.