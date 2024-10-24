شظايا بالون نفايات كوري شمالي تناثرت في المجمع الرئاسي في سيول

أعلنت الرّئاسة الكوريّة الجنوبيّة أنّ بالونًا محمّلًا بالنّفايات أُرسل من الشّمال "انفجر في الهواء، والشّظايا المتناثرة توزّعت في أرجاء مكتب يونغسان"، في إشارة الى المجمع الرّئاسي في العاصمة. ولفتت إلى أنّ تقييم السّلامة أظهر أنّه "لا يشكّل أي خطر أو يهدّد بتلوّث".

وهذه المرّة الثّانية منذ تمّوز الماضي، الّتي يصل فيها بالون أُطلق من كوريا الشّماليّة إلى المجمع الرئاسي الواقع وسط سيول ، ضمن منطقة يحظر التحليق في أجوائها، ويحميه عشرات من عناصر الأمن.

وغالبًا ما يعمد ناشطون في كوريا الجنوبيّة إلى إرسال بالونات دعائيّة إلى الشّمال محمّلة بالمناشير أو عملات نقديّة بالدولار وغيرها. من جهتها، تطلق بيونغ يانغ بالونات محمّلة بالنّفايات، في ما تقول إنّه ردّ على تلك الّتي يتمّ إرسالها من الجنوب.