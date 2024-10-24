شكرا لقرائتكم خبر عن بالأرقام.. أمين عمر يدير القمة الثانية فى تاريخه.. "وشه حلو" على الأهلى والزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعد مباراة الأهلى والزمالك المقرر لها الليلة في نهائي السوبر المصرى هى القمة رقم 2 في تاريخ الحكم الدولى أمين عمر، الذى اختارته لجنة الحكام الرئيسية لإدارتها بعدما أدار قمة موسم 2020/2021 وانتهت بالتعادل 1/1.

واختارت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة محمد فاروق طاقم تحكيم دولى من صفوة التحكيم المصرى لإدارة مباراة الأهلى والزمالك في نهائي كأس السوبر المحلى، المقرر لها الليلة فى الإمارات، ويضم طاقم التحكيم كلا من:

أمين عمر حكم ساحة

محمود أبو الرجال مساعد حكم

أحمد حسام طه مساعد حكم

أحمد الغندور حكم رابع

محمد معروف حكم VAR

محمود عاشور حكم مساعد VAR

أمين عمر 39 عاما دولى منذ 2017، يعد من حكام النخبة في الاتحاد الأفريقى، ومرشحا بقوة للتحكيم في كأس العالم 2026، ويحظى بثقة مسئولى الاتحادين الأفريقى والدولى، وتألق فى أمم أفريقيا الأخيرة بكوت ديفوار وأدار الافتتاح بين كوت ديفوار وغينيا بيساو.

تاريخ أمين عمر فى التحكيم للفريقين يتضمن أرقاما كثيرة مثيرة، حيث إنه أدار للزمالك 32 مباراة فى جميع المسابقات، فاز أبناء ميت عقبة فى 24 لقاء وخسر مباراة واحدة أمام أسوان، بينما التعادل في 7 مواجهات،

ومع الأهلى أدار أمين عمر 23 مباراة للقلعة الحمراء في جميع المسابقات، فاز الأهلى في 15 مباراة وخسر مباراتين وتعادل في 6 مواجهات، وأدار أمين عمر نهائي كأس مصر 2023 بين الأهلى وبيراميدز، وفاز فيه الأحمر 2/1 وتوج بطلا للكأس.

أدار أمين عمر مبارة القمة الأولى له فى تاريخ موسم 2020/2021 فى الأسبوع الـ 21 للدورى، وانتهت بالتعادل 1/1، وعاونه فيها كل من يوسف البساطي وهاني عبد الفتاح حكام مساعدين، والحكم الدولي محمود عاشور لتقنية الفيديو.