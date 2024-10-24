شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة الدواجن اليوم.. أسعار الفراخ البيضاء اليوم الخميس والان مع تفاصيل الخبر

ارتفعت بورصة الدواجن اليوم الخميس 24 أكتوبر في مصر،حيث بلغ سعر كيلو الفراخ البيضاء 76 جنيها، ويسجل سعر كيلو الفراخ تسليم أرض المزرعة 75 إلي 76 جنيها ويصل السعر النهائي للمستهلكين بين 85 جنيها الي 90 جنيهاً وفق كل محافظة.

وبلغ سعر الفراخ الساسو 98 و 99 جنيها بالمزرعة خلال هذا الأسبوع، كما ارتفع سعر الكتكوت الابيض الي 41 جنيها والبلدى 25 جنيهاً.

و تراجع البط المسكوفى إلى 68 جنيها والمولر 68 جنيها والسمان عمر أسبوعين وصل سعره 9 جنيهات والفراخ الفيومى 23 جنيها، بتراجعات جماعية.