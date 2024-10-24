تكنولوجيا: موعد تحديث MagicOS 9.0: أجهزة Honor المؤهلة والجدول الزمني

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قدمت شركة Honor تحديث MagicOS 9.0 الجديد المبني على Android 15 في الصين، إذ يركز هذا التحديث على الأدوات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، الأمان المحسن، الاتصال بين الأجهزة، وتحسينات الأداء. سيتاح للمستخدمين فرصة تجربة النظام الجديد عبر برنامج تجريبي عام قبل إصداره الكامل.

الجدول الزمني لإطلاق النسخة التجريبية العامة:

نوفمبر 2024: هواتف Magic V3 و Magic Vs 3، وسلسلة Magic V2، وسلسلة Magic 6، وسلسلة Magic 5

ديسمبر 2024: هاتف Magic Vs 2، و Magic V Flip، وسلسلة Magic 4، وسلسلة Honor 200، وجهاز MagicPad 2 اللوحي

يناير 2025: سلسلة Magic Vs، وMagic V، سلسلة Honor 100، وHonor 90 GT، والجهاز اللوحي GT Pro

فبراير 2025: سلسلة Honor 90، وسلسلة Honor 80

مارس 2025: سلسلة Honor X60، و X50

الميزات الرئيسية لتحديث MagicOS 9.0:

أدوات مدعومة بالذكاء الاصطناعي:

وكيل YOYO: يتولى مهام مثل ملء النماذج وطلب المشروبات وإدارة الإشعارات.

Anydoor: يتيح الوصول السريع إلى الخدمات من خلال وضع دائرة حول الكائنات الموجودة على الشاشة.

تعزيز الأمن:

الكبسولات الذكية: توفر تنبيهات في الوقت الفعلي للطقس والمواعيد والمزيد دون تعطيل الأنشطة.

اكتشاف تبديل الوجه: يحمي من التزييف العميق الناتج عن الذكاء الاصطناعي أثناء المكالمات أو التفاعلات عبر الإنترنت.

ترقيات الأداء:

محرك Turbo X: يعزز سرعة العرض بنسبة 40% مع تقليل استهلاك الطاقة بنسبة 11%

محرك الجدولة التنبؤية: يضمن تعدد المهام بشكل أكثر سلاسة.

أداء الألعاب: يدعم اللعب بمعدل 119.9 إطارًا في الثانية دون أي تأخير.

أدوات الإنتاجية:

ملاحظات الذكاء الاصطناعي: يسجل الاجتماعات ويقدم ملخصات متعددة اللغات.

مستند AI: يسهل رسم الخرائط الذهنية ومقارنات المستندات ومهام الكتابة.

محرر الصور السحري: يستعيد الصور القديمة ويزيل العناصر غير المرغوب فيها ويحسن الصور باستخدام المرشحات.

ميزات اللياقة البدنية والسفر:

مدرب اللياقة البدنية بتقنية الذكاء الاصطناعي: يوفر خطط تمرين مخصصة وتعديلات في الوقت الفعلي.

مساعد السفر: يقترح النقل والإقامة بناءً على تفضيلات المستخدم.

خيارات التخصيص:

أكثر من 20 نمطًا لشاشة القفل بتصميمات متحركة وثلاثية الأبعاد.

مساعد بشري رقمي للتفاعلات النابضة بالحياة.

لم تكشف شركة Honor بعد عن أي تفاصيل تتعلق بإطلاق تحديث MagicOS 9.0 في السوق العالمية.

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