شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: iOS 18.1 يحصل على Apple Intelligence خلال أسبوع: 10 ميزات يجب تجربتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد إطلاق iOS 18 مع سلسلة iPhone 16، كان عشاق التكنولوجيا ينتظرون بفارغ الصبر الخطوة التالية، وفي WWDC 2024، الذي أقيم في يوليو، كشفت الشركة أن ميزات Apple Intelligence، التي كان من المفترض أن تأتي سابقًا مع iOS 18، ستظهر لأول مرة في هذه الخطوة التالية.

لكن الآن انتهى الانتظار أخيرًا، تتطلع Apple إلى إطلاق iOS 18.1 مع Apple Intelligence الأسبوع المقبل، وفي حين لم يتم الكشف عن المعلومات الرسمية بعد، فقد صرح مارك جورمان من بلومبرج أنه سيتم إطلاقه في 28 أكتوبر.

ومع ذلك، تشير الشائعات إلى أن المستخدمين الهنود سيكون لديهم إمكانية الوصول إلى أدوات محدودة تعمل بالذكاء الاصطناعي فقط، وفي البداية، ستكون جميع الميزات متاحة باللغة الإنجليزية الأمريكية فقط، وأعلنت Apple عن خطط لتقديم دعم اللغة المحلية في التحديثات المستقبلية.

وفقًا للتقارير، ستشهد صناعة التكنولوجيا في وقت لاحق من هذا الشهر أول طرح لميزات Apple Intelligence، وسيشمل الطرح الأول بعض الميزات المحددة فقط وسيتم تمديد الميزات الأخرى على مدار عام 2025.



ووفقًا لجورمان، فإن الجدول الزمني هو أن تحديث iOS 18.2 سيأتي في ديسمبر، والذي سيقدم تكامل ChatGPT وGenmoji وImage Playground، ووفي أوائل عام 2025 سيجلب iOS 18.3 وiOS 18.4، مع تجربة Siri محدثة، وفيما يلي بعض الميزات القادمة في 28 أكتوبر:

iOS 18.1 مع Apple Intelligence: ميزات جديدة

أدوات الكتابة:

تقدم Apple Intelligence أدوات كتابة متقدمة تدقق في النص من حيث التهجئة والقواعد واختيار الكلمات وبنية الجملة، يمكن لهذه الأدوات أيضًا إعادة كتابة المحتوى لتعزيز الوضوح وضبط النغمة دون تغيير الرسالة، يمكن للمستخدمين الاختيار من بين ثلاثة خيارات للنغمات: ودية أو احترافية أو موجزة.

تطبيق الصور المحسّن:

يتيح تطبيق الصور الآن للمستخدمين إنشاء أفلام الذاكرة من خلال تقديم وصف بسيط، مثل "قطتي في عام 2024" أو "أورلاندو في الصيف"، تحدد الميزة تلقائيًا الصور والموسيقى ذات الصلة. يمكن للمستخدمين تخصيص الفيلم بشكل أكبر باستخدام خيار Memory Mixes، واختيار مزاج لتوجيه الصوت أو إضافة صور ومشاهد محددة إلى المطالبة.

أداة التنظيف:

تستخدم أداة التنظيف الجديدة الذكاء الاصطناعي لإزالة العناصر غير المرغوب فيها من الصور دون تغيير الموضوع الرئيسي، هذه الأداة مشابهة لأداة Magic Eraser في Android وتوفر للمستخدمين تحكمًا دقيقًا في صورهم.

واجهة مستخدم Siri المحدثة:

تمنح Apple Siri إعادة تصميم كاملة، مع إطلاق واجهة جديدة هذا الشهر، على عكس الإصدارات السابقة التي أضاءت جزءًا فقط من الشاشة، ستضيء واجهة مستخدم Siri الجديدة جميع الحواف، ستتبع ميزات إضافية مدعومة بالذكاء الاصطناعي مرتبطة بـ Apple Intelligence في التحديثات المستقبلية.

الإشعارات ذات الأولوية: يمكن لـ Apple Intelligence الآن تحليل الإشعارات وإعطاء الأولوية للأهم منها، والتي ستظهر في الجزء العلوي من قسم الإشعارات ذات الأولوية الجديد، كما أنه يلخص الإشعارات الطويلة أو المجمعة ويتكامل مع أوضاع التركيز لتقليل المقاطعات، مما يضمن عرض التنبيهات ذات الصلة فقط.

مركز التحكم القابل للتخصيص:

مركز التحكم في iOS 18 قابل للتخصيص بالكامل، في iOS 18.1، تقدم Apple مفاتيح تبديل مخصصة لخيارات الاتصال الفردية، والتي كانت متداخلة سابقًا في عنصر واجهة مستخدم موحد. تتيح ميزة إعادة تعيين مركز التحكم الجديدة في تطبيق الإعدادات للمستخدمين استعادة التخطيط إلى إعدادات المصنع الافتراضية.

تسجيل المكالمات والنسخ:

قامت Apple بتوسيع ميزة تسجيل المكالمات والنسخ إلى iPhone XS والطرازات الأحدث، وتوسعت إلى ما هو أبعد من iPhone 15 و16. أثناء المكالمة، يمكن للمستخدمين النقر فوق رمز جديد لبدء التسجيل، مع إخطار الطرف الآخر، بعد المكالمة، يقوم النظام بإنشاء نسخة منقولة، النسخ مدعوم باللغات الإنجليزية (الولايات المتحدة وأستراليا) والإسبانية (الولايات المتحدة والمكسيك) والماندرين (الصين الرئيسية) والكانتونية (هونج كونج) والكورية (كوريا الجنوبية).

ترقيات التحكم في الكاميرا لهاتف iPhone 16:

يضيف iOS 18.1 ميزة جديدة لمستخدمي iPhone 16، مما يسمح لهم بالتبديل إلى كاميرا السيلفي بمجرد التمرير داخل واجهة التحكم في الكاميرا.

الذكاء البصري لهاتف iPhone 16:

تتيح ميزة الذكاء البصري للمستخدمين تحديد الأشياء والمواقع من خلال كاميرا iPhone، والاستفادة من Apple Intelligence للتعلم في الوقت الفعلي، هذه الميزة حصرية لهاتف iPhone 16 ويمكن تنشيطها باستخدام زر مخصص داخل واجهة التحكم في الكاميرا.