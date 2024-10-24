وأوضح صندوق النقد، في تقرير لهء، أن "إحجام الولايات المتحدة عن التحرك لخفض الدين العام قد يقلص الفرص المتاحة للسلطات للقيام بمناورة مالية في حالة حدوث صدمات سلبية في الاقتصاد".
ووفقا لتقديرات الصندوق فإن مستوى الدين الحكومي الأميركي سيصل إلى 121% من حجم الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة بحلول نهاية العام 2024، وفي العام 2029 سيصل إلى 131.7% من حجم الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي.
كذلك حذر الصندوق من ارتفاع ديون البلدان، حيث أشار إلى أنها تنمو بما يتجاوز 100% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.
كانت هذه تفاصيل خبر صندوق النقد: رفض أميركا خفض مستوى دينها العام سيؤدي للحاجة إلى تنفيذ تخفيضات أكبر في المستقبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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