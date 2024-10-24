شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا يتحدى بيراميدز اليوم على المركز الثالث فى السوبر المحلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق سيراميكا في الرابعة وخمس دقائق مساء اليوم الخميس، فريق بيراميدز على استاد آل نهيان، في إطار مباراة تحديد المركز الثالث والرابع من بطولة كأس السوبر المحلى المقامة حاليا في الإمارات.

وخسر سيراميكا أمام الأهلى بهدفين مقابل هدف في مباراة نصف النهائي، فيما سقط بيراميدز أمام الزمالك بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلى بالتعادل الإيجابى بهدف لمثله.

يدخل سيراميكا المباراة بحثا عن تحقيق أول فوز له في بطولة السوبر في تاريخه، حيث لم يعرف الفوز في 3 مواجهات حتى الآن، اثنان في النسخة المضية وواحدة هذه النسخة، ويأمل في حصد الميدالية البرونزية التي يحصد صاحبها 75 ألف دولار بينما يحصد صاحب المركز الرابع 50 ألف دولار.

ويتسلح أيمن الرمادى بجاهزية الثنائى رجب نبيل وعبد الله مجدى بعدما خضعا لاختبار طبي أثبت جاهزيتهم بعدما خرجا مصابين في مباراة الأهلى الماضية التي خسرها الفريق.

ومن المتوقع أن يدخل سيراميكا لقاء بيراميدز بتشكيل مكون من: محمد بسام في حراسة المرمى، عبد الله مجدى ورجب نبيل وأحمد رمضان بيكهام وعبد الرحمن بودى في الدفاع، محمد عادل وأحمد القندوسى وأحمد بلحاج ومحمود زلاكا وإسلام عيسى في الوسط، وفخرى لاكاى في الهجوم.

في المقابل، يبحث فريق بيراميدز بقيادة الكراوتى كرونسلاف يورتشيتش، عن تحقيق الفوز على سيراميكا وحصد المركز الثالث لمعادلة رقم الموسم الماضى في بطولة السوبر بعد خسارة فرصة الوصول إلى النهائي بعد الهزيمة من الزمالك.

وطالب يورتشيتش من اللاعبين ضرورة استغلال الفرص التي تتيح لهم أمام مرمى سيراميكا، وعدم إهدارها مثلما حدث أمام الزمالك، وحذر المدافعين من خطورة مهاجمى سيراميكا من التحولات الهجومية وفرض رقابة قوية على كل اللاعبين.

ومن المتوقع أن يدخل بيراميدز مباراة سيراميكا بتشكيل مكون من: أحمد الشناوى في حراسة المرمى، محمد حمدى وأحمد سامى ومحمود مرعى ومحمد الشيبي في الدفاع، بلاتى تورية ومهند لاشين ورمضان صبحى وإبراهيم عادل وصديق أوجولا في الوسط، ومروان حمدى في الهجوم.

وتعد مباراة اليوم هي الحادية عشر بين الفريقين في جميع المسابقات، حيث سبق أن تواجها في 10 مباريات، فاز بيراميدز في 5 مواجهات بينما فاز سيراميكا في 4 لقاءات وحسم التعادل مباراة وحيدة، سجل لاعبو بيراميدز 13 هدفا بينما سجل سيراميكا 14 هدفا.