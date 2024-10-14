أسئلة للتعرف إلى الطفل وتسعة أنواع لشخصياتهم

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 14 أكتوبر 2024 07:19 صباحاً - السلوكيات التي يقوم بها الطفل خلال يومه بشكل طبيعي ومن دون أي تدخل يمكن أن تعبر إلى حدّ كبير عن شخصيته أو سماتها بشكل عام، فالطفل الثرثار كثير الكلام غالباً يكون صاحب شخصية فضولية ومحباً للتعلم، والطفل الذي يقوم بوضع الخطط وإصدار الأوامر للآخرين لتنفيذها يمكن أن يكون صاحب شخصية قيادية.

وللتعرف إلى شخصية الطفل تحدث معه وتعرف إلى أفكاره، التي تدور في رأسه الصغير والتي يمكن معرفتها من خلال الأسئلة، التي تكشف عن شخصيته، من ناحية الموهبة التي يحبها، أو مدى إبداع خياله، أو ما يتمناه مستقبلاً، أو ما يحبه وما يكرهه، حتى إننا يمكن من خلال الأسئلة التعرف إلى جوانب خفية من شخصية الطفل، ومدى حبه للدعابة، كل ذلك من خلال الحديث المفتوح والذي يبدأ بأسئلة من طرفك تحمل المغزى الذي تريدين معرفته في طفلك، "الخليج 365 وطفلك" جمعت لك هذه الأسئلة، وقد صنفتها في التبويب الذي يناسب أفكار الطفل، وأبعاد شخصيته.

أسئلة تكشف عن تفاصيل حياة وشخصية الطفل

أسئلة تكشف عن تفاصيل حياة وشخصية الطفل

أخبرني عن أفضل وأسوأ أجزاء يومك.

متى كانت آخر مرة قلت فيها "أوافق"؟

ما أروع شيء قمت ببنائه على الإطلاق؟

ما أفضل عطلة قضيتها على الإطلاق؟

أخبرني عن فيلمك أو برنامجك التلفزيوني المفضل.

كم عدد العناق الذي تحتاجه كل يوم؟

ما أفضل حفل ذهبت إليه على الإطلاق؟ ما الذي جعله ممتعاً؟

ما أول شيء تتذكره عن أمك أو أبيك (أو أحد أشقائك)؟

ما الشيء الذي تنسى القيام به بانتظام؟

كيف يمكننا أن نقول إنك سعيد؟ ماذا تفعل؟

اذكر اسم شخص تثق به، لماذا؟

ما الذي يجعلك تبتسم؟

هل فقدت شيئاً كنت تحبه حقاً؟ ماذا فعلت؟

أسئلة تكشف عن مواهب الطفل

ما الشيء المفضل الذي تفعله في السيارة؟

ما لعبتك المفضلة؟

كم عدد أصوات الحيوانات التي يمكنك إصدارها؟

إذا كان بإمكانك الاحتفاظ بكتاب واحد فقط، فما هو الكتاب الذي ستحتفظ به؟ ولماذا؟

إذا كان بإمكانك العزف على أي آلة موسيقية، ماذا ستختار ولماذا؟

ماذا تفعل عندما ينظر إليك الناس؟

كيف تصف نفسك لشخص لم يقابلك؟

إذا كنت في العرض، من تحب أن تكون؟

ما الأطفال المشهورون في صفك؟ ما الذي تعتقد أنه يجعل الشخص مشهوراً؟



هل تلاحظين صفات وعلامات الطفل الموهوب؟

أسئلة تكشف مدى خيال الطفل

أسئلة تكشف مدى خيال الطفل

هل كان لديك صديق خيالي من قبل؟ أخبرني عنه.

إذا كان بإمكانك أن تكون في أي مكان الآن، أين ستكون؟ ماذا ستفعل؟

ما أروع شيء رأيته على الإطلاق؟

ماذا ستفعل لو لم يكن لديك تلفاز؟

ماذا تفعل عندما تشعر بالخوف؟

هل تتظاهر بأنك شخص ما؟ من؟ لماذا؟

ماذا تريد أن ألعب معك؟

ما البطل الخارق الذي تريد أن تكونه ولماذا؟

ما الذي تعتقد أنه وراء النجوم؟

ما المكان المفضل لديك في المنزل؟

إذا كان بإمكانك تبادل الحياة ليوم واحد مع شخص تعرفه، فمن سيكون ذلك الشخص؟

ما أجمل شيء رأيته على الإطلاق؟

ما الذي تفكر فيه الآن؟

لماذا يكون الأطفال في أغلب الأحيان أكثر إبداعاً من البالغين؟

أسئلة تكشف عن حب الطفل للدعابة

ما الوجه الأكثر سخافة الذي يمكنك صنعه؟

ما رائحتك المفضلة؟ ما أكثر الأشياء إثارة للاشمئزاز التي شممتها على الإطلاق؟

إذا كان بإمكانك أن تكوّن أي بيتزا، أي واحدة ستكون؟

متى كانت آخر مرة كنت فيها أحمق؟ ماذا فعلت؟

إذا كان بإمكانك تغيير اسمك، ما الاسم الذي تحب أن تطلقه على نفسك؟ ولماذا؟

إذا كان بإمكانك الحصول على حيوان أليف، فما الحيوان الذي ستختاره؟

إذا كان بإمكانك أن تكون أي نبات، ماذا ستكون؟

م الشيء الأكثر إضحاكاً الذي حدث لك على الإطلاق؟

وصف شيء سخيف حدث لشخ

ص آخر.

أخبرنا عن وقت كنت فيه سخيفاً.

من الشخص الأكثر إضحاكاً تعرفه؟

ما الذي يجعل شيئاً ما أو شخصاً ما سخيفاً؟

ما الشيء الأكثر إثارة للاشمئزاز الذي يمكنك التفكير فيه؟



تعلمي تأليف نكات للأطفال خفيفة ولطيفة

أسئلة تكشف عن الأشياء التي يحبها الطفل

أسئلة تكشف عن الأشياء التي يحبها الطفل

إذا كنا في متجر البقالة، ماذا تحب أن تشتري؟

أين تحب أن تذهب بالسيارة؟

ما الطقس المفضل لديك؟ لماذا تحب هذا الطقس؟

ما أغنيتك المفضلة؟ لماذا تحبها؟

ما الزي المفضل لديك؟ ما الذي يعجبك فيه؟

ما قصتك المفضلة؟

ما هو الآيس كريم المفضل لديك؟

إذا كان بإمكانك الذهاب إلى أي مكان، أين ستذهب؟

ما مطعمك المفضّل؟ ما الشيء المفضل الذي تطلبه؟

ما وقتك المفضل في اليوم؟ ولماذا؟

ما الشيء الذي تستمتع بفعله مع عائلتك؟

ما الحلوى المفضلة لديك؟

هل تعتقد أن من المهم توفير التربية البدنية في المدرسة؟ لماذا أو لماذا لا؟

أسئلة تكشف عن الأشياء التي لا يحبها الطفل

ما الشيء الذي لا يعجبك من الناس حولك؟

ما الشيء الذي لا يعجبك في عائلتك تحديداً؟

ما الصوت الذي يزعجك أكثر؟

ما المهمة المنزلية الأقل تفضيلاً لديك؟

ما الذي لا يعجبك في يوم العطلة؟

ما الذي لا تحب أن تفعله مع عائلتك؟

ما أسوأ هدية تلقيتها على الإطلاق؟ وما الذي جعلها غير محببة إليك؟

ما الشيء الذي لا تفضله في الصيف؟

ما أسوأ شيء حدث لك على الإطلاق؟

أسئلة تكشف عن أمنيات الطفل المستقبلية

أسئلة تكشف عن أمنيات الطفل المستقبلية



ماذا تريد أن تصبح عندما تكبر؟

إذا كان بإمكانك أن تتمنى ثلاث أمنيات، ماذا ستكون؟

ماذا تريد أن تفعل بمليون دولار؟

ماذا تريد أن تتعلم فعله؟

ماذا تريد أن تشتري إذا لم يكن المال مشكلة؟

عندما تكبر ماذا تفعل إذا رأيت شخصاً يعامل بشكل غير عادل؟

ما الشيء الخاص الذي تريد أن تفعله لصديقك في المستقبل؟

هل تعتقد أنه يجب أن تحصل على أجر مقابل أداء مهام معينة؟ وأيها؟ وما المبلغ الذي تعتقد أن كلاً منها يستحق؟

ما أطول مسافة تتمنى أن تمشيها مستقبلاً على الإطلاق؟

ما الشيء الذي لا تريد مستقبلاً بيعه مهما كان الثمن؟

ما المفاجأة التي تحب أن تتفاجأ بها مستقبلاً؟

مهارات سيحتاج إليها أطفالك مستقبلاً والوظائف المهمة حتى العام 2040؟

كيف أتعامل مع طفلي حسب شخصيته؟

كيف أتعامل مع طفلي حسب شخصيته؟



يختلف كل طفل عن الآخر في نمط شخصيته، وهذه أبرز أنماط شخصيات الأطفال:

أولاً: الطفل الحساس:

عادة ما يكون خجولاً، مُرهف الحس يتأثر عند توبيخه أو انتقاده ويحزن كثيراً لأبسط الأسباب، ويحتاج إلى وقت للاندماج وتكوين الصداقات، حاولي مراعاته قدر الإمكان، وتجنَّبي المواقف التي تثير حساسيته، ادعميه واشعريه بالتعاطف معه وبأنَّكِ تتفهَّمين شعوره؛ كأن تقولي له: "أنا معك وأشعر بك"، "لا تقلق كل شيء سيكون على ما يرام".

ثانيا: الطفل النشيط:

ليس من الصعب اكتشاف نمط شخصية الطفل النشيط وذلك من كثرة حركته وطاقته الكبيرة للَّعب وتكوين الصداقات، وكرهه للنظام والانضباط، هذا النمط من الأطفال شجِّعيه وامدحيه دائماً، فهو يحب المدح والثناء، وإلَّا سيُصاب بالإحباط، وكلِّفيه بأعمال تناسبه؛ من خلال توظيف حركته بشكل إيجابي، وأاشرِكيه بنشاطات رياضية كالسباحة وكرة القدم، لكن لا توبِّخيه لكثرة حركته ونشاطه؛ بل أاشغليه بأشياء وألعاب تُفيده.

ثالثا:. الطفل السلبي:

قد يكون طفلك من نمط الشخصية السلبية ويُمكنك اكتشاف ذلك من كونه غير مُبالٍ لا يشعر بالحماسة، ولا يتفاعل أو يُبدي رأيه بما حوله، ويصعب عليه التعبير عمَّا بداخله، لذلك اطلبي منه التعبير عن رأيه، ولو لم يكن يرغب في ذلك، لكن احذري التعامل معه بعنف أو توبيخه أو مقارنته بغيره، وشجعيه على المشاركة في الأغراض واللعب مع غيره والتعرُّف إلى الأصدقاء، وكوني أنت صديقته وطوِّري علاقتك به؛ وذلك حتى يشاركك ما بداخله وتكتشفي أسباب سلبيته.

رابعاً: الطفل الأناني:

وهو الطفل الذي يحب الاستحواذ على كل شيء، ولا يُشارك غيره في أشيائه وألعابه، ويسعى إلى لفت النظر وجذب اهتمام من حوله، وهذا الطفل احذري من تدليله وإعطائه كل ما يطلب، فهذا يزيد من حبه لنفسه ويُعوِّده على الأنانية.

بل علميه معنى المشاركة والعطاء وكيف يُكسِبه ذلك محبة الآخرين، على عكس الأنانية التي تجعله يخسر أصدقاءه ويصبح وحيداًـ لذلك دعيه يشارك في لعبة رياضية جماعية حتى يتعلَّم معنى التعاون وروح الفريق، لكن تجنَّبي التعامل معه بقسوة أو توبيخه على سلوكه الأناني؛ لأنَّ ذلك يزيد من أنانيته ويجعله يتمسَّك بطبعه أكثر.

خامساً: الطفل العنيد:

يُعَدُّ الطفل العنيد من أصعب أنماط شخصيات الأطفال؛ إذ نجده يرفض تنفيذ الأوامر ويصر على ما يريد، ويستخدم البكاء والصوت العالي، ويكون سريع الانفعال والعصبية وكلمة "لا" دائمة على لسانه، وأهم نصيحة للتعامل مع الطفل العنيد هي ألَّا تُقابلي عناده بالعناد، بل تكلَّمي معه بهدوء وبصوت مُنخفض حتى يتعلَّم منك أسلوب الحوار ويقتنع بوجهة نظرك، ولا تفرضي عليه الأمر فرضاً دون شرح الأسباب له، انظري في عينيه في أثناء التحدُّث إليه؛ وذلك حتى يشعر بأنَّكِ مهتمة به وتشعري به، لكن تجنَّبي إكثار كلمة "لا" في كلامك معه؛ وذلك حتى لا يتعلمها ويجعلها رده على أي طلب تطلبينه منه.

سادساً.. الطفل كثير التردد:

يُمكنك ملاحظة ضعف شخصية طفلك من كونه شديد الخجل وكثرة تردده فهو يخاف المواجهة، ولا يُدافع عن نفسه، ولا يُعبِّر عن نفسه، هذه الشخصية تحتاج إلى المثابرة على المدح والتشجيع وذكر الإيجابيات لزيادة ثقته بنفسه.

اطلبي من طفلك مصارحتك بكل المواقف التي يتعرَّض إليها وماذا شعر فيها، وعلِّميه كيف يتصرَّف في المرات القادمة، وكيف يُدافع عن نفسه عند تعرُّضه إلى الهجوم ويرفع صوته في وجه المعتدي عليه، وكيف يكون رده على الإساءة.

لا تعلِّميه الاستكانة والاستسلام ولا تقبّلي إيذاء أقرانه له والتنازل عن حقه من خلال منعه عن المشاجرة أو السكوت عند تعرُّضه إلى الظلم. اتركيه يعتمد على نفسه ويأخذ القرارات بنفسه.

سابعاً: الطفل الفضولي:

الطفل الفضولي هو طفل كثير الأسئلة والاستفسارات عن كل ما يرى أو يخطر في باله، ولا يتوقف عن الكلام والسؤال طوال الوقت وفي أثناء مشيه، جاوبي عن أسئلته ولا تتذمَّري أو تتأفَّفي من كثرتها، فهي ناتجة عن حبِّه للتعلُّم والاستكشاف، كما أن أي امتعاض منك يجعله يفقد الثقة بنفسه ويمتنع عن التفكير والتساؤل بل ناقشيه في أفضل طريقة ليسأل الآخرين دون أن يملوا منه.

ثامناً. الطفل الخجول:

يمكن ملاحظة نمط الطفل الخجول بكل سهولة؛ إذ إنَّك تجدينَه لا ينفصل عنك، ولا يُبادر ولا يتجاوب مع من يفتح حديثاً معه، ويخجل من اللعب مع غيره، لذلك شجِّعيه على الظهور أمام الناس وشاركيه الكلام معهم؛ تطلبين منه إخبار أصدقائه ومحواه بقصة كبير السن الذي احتاج لمساعدته و احرصي دائماً على مدحه وزيادة ثقته بنفسه وخاصَّة أمام الغرباء.

تاسعاً. الطفل الجاد:

يُمكنك تمييز هذا النمط من الشخصية لدى طفلك من كونه طفلاً جاداً لا يحب اللعب والشقاوة كغيره من الأطفال، ويميل إلى الهدوء واللعب ألعاباً مفيدة، ويحب الترتيب والنظام ويكره الفوضى، هذا الطفل يحتاج إلى قدر كبير من الاهتمام، والإصغاء إلى أفكاره وإيَّاكِ الاستخفاف بها مهما كانت، ولا تنتقدي جديَّته، وشجعيه أيضاً على اللعب وممارسة هوايات ممتعة.

عبِّري له عن حبِّك وعانقيه أو احضنيه كثيراً، فالتواصل الجسدي يُقوِّي علاقتكما، ويساعد على منح الطفل الإشباع العاطفي الذي يحتاج إليه.

متى تتكون شخصية طفلي وتصبح لها ملامح معروفة وثابتة؟

*ملاحظة من «الخليج 365»: قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج، عليك استشارة طبيب متخصص