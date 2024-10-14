نصائح لضمان سلامة الأطفال خلال التجمعات في موسم الرياض 2024

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 14 أكتوبر 2024 07:19 صباحاً - تم افتتاح موسم الرياض في حفل بهيج، من الأحداث الكبيرة والمثيرة للغاية والتي تشكل فرصاً رائعة لخلق ذكريات مع طفلك، ولكن الحشود الكبيرة والإثارة العامة وحتى مجرد التواجد في مكان جديد قد يجعلك متوترة بشأن كيفية الحفاظ على سلامة طفلك. ماذا لو تاهوا؟ ماذا لو آذوا أنفسهم؟ ماذا لو، ماذا لو، ماذا لو – جميعنا مررنا بهذه التجربة، ولكن إليك أهم نصائحنا حول كيفية الحفاظ على سلامة طفلك عندما يكون بالخارج، وبرفقتك في التجمعات في موسم الرياض 2024 سواء كنت تحضرين حدثاً مزدحماً أو كنت في رحلة إلى حديقة الألعاب.

أبقي طفلك قريباً منك

أبقي طفلك قريباً منك



قد يبدو الأمر عادياً، ولكن إذا فكرت به قد يكون الأمر أصعب مما يبدو، خاصة مع فضول الأطفال الصغار جداً! الذي يجذبهم، ويجعلهم بسهولة يندفعون ليبتعدوا بأنفسهم لإلقاء نظرة على لعبة مثيرة للاهتمام دون أن تلاحظي ذلك. قد يتأخرون أيضاً عند المشي، مما قد يجعل من السهل فقدانهم في حشد من الناس. لذا، نعم، أبقيهم بالقرب منك! قد يعني هذا الركوب على كتف والدهم، أو حملهم على الظهر أو حتى إحضار بعض أحزمة الأطفال الصغار أو أربطة المعصم لمنع فقدانهم. فكري في اصطحاب عربة أطفال أو عربة عندما تتعب أرجلهم الصغيرة - فهذا يسمح لكم جميعاً بمواصلة يومكم ويحافظ على سلامتهم أيضاً. إذا كان طفلك يقاوم عربة الأطفال، جربي دراجة يمكن دفعها، سيشعر طفلك وكأنه يحصل على استقلاليته ولكنك في الوقت نفسه تستخدمين عربة أطفال.

دعي طفلك يحفظ اسمك واسم العائلة

عند الحديث عن إمكانية التعرف إليك، تأكدي من أن اسم طفلك بالكامل واسمك معروف بالنسبة له! إذا ضاع، فقد يكون من المفيد له أن يتمكن من إخبار شخص غريب آمن باسمك بالكامل حيث من المحتمل أن تحمل الكثير من الأمهات الاسم نفسه.

دعي طفلك يحفظ رقم الهاتف وعنوان البيت

إذا كان قد تجاوز الرابعة يمكنه معرفة رقم هاتفك وعنوان بيتكم، أما إذا كان طفلك صغيراً، فإن أساور الهوية القابلة للطباعة للأطفال مفيدة حقاً لمساعدة طفلك في الحصول على المساعدة إذا ضاع - ما عليك سوى طباعة الأساور وإضافة اسمه ومعلوماتك على الظهر ووضعها على معصمه قبل الخروج (تحدثي إلى طفلك حول كيفية استخدام هذه الأساور في حالات الطوارئ أيضاً).

ألبسيه ما يمكنك تمييزه من خلاله

ألبسيه ما يمكنك تمييزه من خلاله



عند الخروج أو حضور الفعاليات، يجب أن يرتدي طفلك شيئاً ساطعاً إن أمكن. تأكدي من أنك (وأي شخص بالغ آخر في العائلة) تعرفون ما يرتديه طفلك، وقبل الخروج أيضاً - التقطي صورة إذا كنت ترغبين في ذلك. سيسهل هذا عليك اكتشافه في حشد مزدحم. إذا كنت تحضرين حدثاً في الظلام، ففكري في استخدام سحّابات LED أو حتى سترة عالية الوضوح له. يمكنك أيضاً استخدام العصي المضيئة كأساور!

اجعلي من السهل التعرف إليك أيضاً، وفكري في إضافة علم طويل أو ما شابه ذلك إلى عربة الأطفال أو الدراجة التي تدفعينها إذا كان لديك واحدة. إذا كنت لا تستخدمين هذه الأشياء، فحاولي ارتداء ملابس ملونة، أو أي ملابس يمكن لطفلك تمييزها، قبل الخروج، أشيري إلى ما ترتدينه لطفلك حتى يلاحظه، لأنه في أسوأ الأحوال، يمكنه إخبار شخص آخر بمظهرك إذا ضل طريقه.

علِّمي طفلك الأساسيات

في حين أن تطبيقات التتبع وما شابهها مفيدة، فمن المهم أن تتذكري أنها مفيدة في حالات الطوارئ مثل ضياع طفلك، لكن هناك مخاطر أخرى محتملة في الأحداث الكبرى أو عند الخروج. أثناء الازدحام في موسم الرياض، هل يعرف طفلك كيفية البقاء آمناً بالقرب من المياه؟ هل هو واثق من سلامة الطريق؟ من المهم تعليم الأطفال كيفية تقييم المخاطر والبقاء آمنين منذ سن مبكرة، خاصة إذا كنت تستمتعين بالذهاب إلى الأحداث كعائلة.

اجعلي طفلك حريصاً من خطر الغرباء

نحن نعلم جميعاً أنه من المهم تعليم أطفالنا "خطر الغرباء" للمساعدة في الحفاظ على سلامتهم، ولكن من المهم أيضاً أن نشرح أن هناك "غرباء أكثر أماناً". قد يشمل الغرباء الأكثر أماناً ضباط الشرطة أو مساعدي المتاجر أو منظمي الفعاليات. اشرحي لطفلك أن الغرباء الأكثر أماناً هم الأشخاص الذين يرتدون زياً رسمياً وحبلاً وشارة، ما يجعل التعرف إليهم سهلاً وأن هؤلاء هم الأشخاص الذين يجب أن يلجأ إليهم للحصول على المساعدة في حالة الطوارئ وأنت في حدث كبير مثل موسم الرياض، يمكنك استخدام ملصقات وكتيبات "الغرباء والغرباء الأكثر أماناً" و"ماذا أفعل إذا ضللت طريقي" لمساعدتك في التحدث عن الفرق بين خطر الغرباء والغرباء الأكثر أماناً مع طفلك.

ضعي خطة واضحة مع طفلك قبل الخروج من المنزل

بالنسبة للأطفال الأكبر سناً، قد تتمكنين من تحديد نقطة التقاء في حالة ضل طريقه منك، تأكدي من أن يكون مكاناً واضحاً ويسهل الوصول إليه. وتذكري من أن طفلك قد يشعر بالقلق إذا ضل طريقه عنك وقد يثبط الذعر ذاكرته، لذا ربما يكون من الأفضل وضع استراتيجيات أخرى أيضاً. بدلاً من ذلك، يمكنك تعليم طفلك أن يقف في مكانه إذا ضل طريقه. هذا خيار أفضل من نقطة التقاء للأطفال الأصغر سناً ويمكن أن يساعدك في العثور عليهم بسرعة. شجعي طفلك على الوقوف حيث هو إذا أدرك أنه لا يستطيع رؤيتك والبحث عن غريب أكثر أماناً حتى يتمكن من طلب المساعدة. علميه أن يقول، "لقد ضللت الطريق" ومن المرجح أن يخاف، لذا فهو يحتاج إلى شيء بسيط ليتذكره.

استخدمي التكنولوجيا

التكنولوجيا قد تحافظ على سلامة طفلك



سواء كنت تعرفين ذلك أم لا، فتعلمي لأن التكنولوجيا قد تساعدك في الحفاظ على سلامة طفلك في المناسبات المزدحمة. إذا كان طفلك أكبر سناً ولديه هاتف ذكي، فتأكدي من تثبيت تطبيق تعقب الأسرة عليه وإخباره أنه لا مانع من تشغيله في جميع الأوقات. بالنسبة للأطفال الأصغر سناً، يمكنك استخدام ساعة ذكية وتطبيق يسمح لك بتتبع طفلك.

ماذا تفعلين إذا ضاع طفلك؟

في هذا تناولنا العديد من التدابير الوقائية التي يمكنك اتخاذها للحفاظ على سلامة طفلك، ولكن ماذا لو ضاع طفلك؟ في المناسبات المزدحمة، ربما يكون هذا هو مصدر قلقك الأول. إليك بعض النصائح المهمة حول ما يجب عليك فعله إذا لم تتمكني من العثور على طفلك:

كوني سريعة ولا تبحثي عن طفلك بصمت، على الرغم من أن هذا قد يكون رد فعلك الغريزي، لكن حاولي البحث وارفعي صوتك.

قومي بوصف شكل طفلك بوضوح، بدءاً مما يرتديه، استخدمي هذه المعلومات هناك بدلاً من الصراخ باسم طفلك، انطقي بوصفه، على سبيل المثال "لقد فقدت ابني، عمره أربع سنوات وله شعر أسود ويضع نظارات. يرتدي قميصاً برتقالياً عليه رسم ديناصور"، وكرري جملتك، يساعد هذا الأشخاص الآخرين في البحث عنه أيضاً.

أبلغي الموظفين. أو اطلبي من شخص ما أن يبلغ موظفي الحدث أو مساعدي المتجر أو أياً من أفراد الأمن، في المكان عن طفلك المفقود. يمكنك أيضاً القيام بذلك بنفسك ولكن ركزي على البحث فهذا أفضل.

اتصلي بالرقم 999. إذا حدث أسوأ ما يمكن ولم تتمكني من العثور على طفلك، فلا تخافي من الاتصال بالشرطة. إذا كان طفلك أكبر سناً ولديه هاتف، فيجب عليك أيضاً تشجيعه على القيام بنفس الشيء، ويمكن أن يساعد هذا في الحفاظ على سلامة طفلك في أسوأ السيناريوهات.

لا تعتقدي أن المقال يثنيك عن حضور الفعاليات أو الخروج مع طفلك بأي حال من الأحوال - فبعض أفضل الذكريات تُصنع في الأيام التي تقضينها خارج المنزل أو في المناسبات الكبرى! ولكن من المهم لك ولطفلك أن تكونا مستعدين، فمن الأفضل حقاً أن تكوني آمنة من أن تكوني نادمة.

نصائح لقضاء وقت ممتع في موسم الرياض 2021

*ملاحظة من «الخليج 365»: قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج، عليك استشارة طبيب متخصص.