نجلاء فتحي ورحلة نجاح مع محمود ياسين استمرت 15 عاماً

الدخول بالسينما مُصادفة ورصيد تجاوز السبعين فيلماً

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 21 ديسمبر 2024 07:19 مساءً - تعَد الفنانةواحدة من كبار النجمات في السينما المصرية والعربية؛ حيث قدّمت خلال مسيرتها السينمائية العديد من الأفلام مع كبار الفنانين والمُخرجين، والتي تعَد منوعلى مستوى الجمهور حققت نجاحاً كبيراً؛ حيث صنعت لنفسها مكانة خاصة لديهم من خلال أعمالها الفنية المُختلفة.واحتفالاً بيوم ميلاد الفنانة، والذي يوافق اليوم 21 ديسمبر، نستعرض لكم نجاحها بالسينما وفي أن تكون واحدة من كبار نجماتها، وتكوينها لثُنائي سينمائي مع الفنان الراحل، من خلال تقديمهما لبطولة العديد من الأفلام السينمائية سوياً.

جاءت البداية بالسينما المصرية للفنانة نجلاء فتحي بمنتصف الستينيات، حينما رآها المُنتج عدلي المولد بالصدفة، والذي رشحها للدخول بعالم السينما. وبالفعل قامت بالمُشاركة ببطولة أول فيلم سينمائي لها، وهو فيلم "الأصدقاء الثلاثة" أمام كلٍّ من: حسن يوسف، أحمد رمزي، محمد عوض.لتنطلق عقب ذلك، النجمة نجلاء فتحي، بمسيرتها السينمائية والتي شهدت فترة نشاط كبيرة في السبعينيات، من خلال تجسيدها لبطولة العديد من الأفلام السينمائية أمام كبار النجوم، مثل: رشدي أباظة، عادل إمام، فريد شوقي.



التعاون مع محمود ياسين بـ19 فيلماً سينمائياً

وقد تنوّعت الأفلام السينمائية التي قدّمتها الفنانة نجلاء فتحي خلال مسيرتها السينمائية، ما بين الكوميديا والرومانسية والأفلام الاجتماعية، من خلال تعاونها مع كبار المُخرجين بالسينما المصرية. ونجحت من خلال تلك الأفلام في أن تكون لها مكانة خاصة لدى الجمهور المصري والعربي.يمكنك قراءة: "لست شيطاناً ولا ملاكاً".. مسلسل إذاعي قدمت أغانيه ليلى مراد ومن بطولة نجلاء فتحيوعلى الرغم من نجاح الفنانةبالبطولة أمام كبار النجوم سواء من جيلها أو ممن سبقوها، إلا أنه يبقى من أهم الفنانين الذين كوّنت معهم ثُنائياً بالسينما، هو الفنان الراحل محمود ياسين؛ حيث جسّدا بطولة 19 فيلماً سينمائياً على مدار 15 عاماً.وجاء التعاون الأول بين الفنانةوالفنان الراحلعام 1971 من خلال فيلم "أختي"، من إخراج هنري بركات. ليستمر تعاونهما عقب ذلك بأفلام: "العاطفة والجسد- 1972، حب وكبرياء- 1972، شباب يحترق- 1972، الشيطان امرأة- 1972، أنف وثلاث عيون- 1972، الظلال في الجانب الآخر- 1974، الوفاء العظيم- 1974، بدور- 1974، حب أحلى من الحب- 1975، لا يا مَن كنتَ حبيبي- 1976، سنة أولى حب- 1976، سونيا والمجنون- 1977، رحلة النسيان- 1978، اذكرينى- 1978، وتمضي الأحزان- 1979، الشريدة- 1980، مدافن مفروشة للإيجار- 1986". وكان آخر تعاون سينمائي بينهما، من خلال فيلم "امرأة مطلقة" عام 1986، والذي جاء من إخراج أشرف فهمي. وشارك ببطولته: سميرة أحمد، فريد شوقي، صلاح قابيل.واستمرت المسيرة الفنية لـلما يتجاوز الثلاثين عاماً، قدّمت خلالها 90 عملاً فنياً ما بين السينما والدراما التلفزيونية، قبل أن تُقرر اعتزال الفن في عام 2000 إلا أنها ظلت لها مكانة خاصة بقلوب مُحبيها في الوطن العربي.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوجراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».