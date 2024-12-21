أحمد الفيشاوي يبدأ تصوير مسلسل سفاح التجمع خلال أسبوعين

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 21 ديسمبر 2024 07:19 مساءً - يواصل الفنان أحمد الفيشاوي التحضيرات الخاصة بمسلسله الجديد "سفاح التجمع"، المستوحاة قصته من أحداث حقيقية، وينتمي إلى أعمال الجريمة تمهيداً لانطلاق التصوير خلال الفترة القليلة المُقبلة.
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كما عُرض له مؤخراً، في مايو الماضي، فيلم "بنقدّر ظروفك" الذي نافس لمدة 3 أسابيع فقط، وشاركه البطولة كلٌّ من: نسرين طافش، محمد محمود، عارفة عبدالرسول، محمود حافظ، إبرام سمير، طاهر أبوليلة، يوسف وائل نور، ويوسف الأسدي. ومن تأليف سمير النيل. وإخراج أيمن مكرم. وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي شعبي لايت لا يخلو من الرومانسية ومن التطرُّق إلى مصاعب حياة المواطنين.
وظهر الفيشاوي في شخصية شاب يُدعى "حسن"، يعيش داخل حارة شعبية، يُعاني من ظروف الحياة، ويفشل في العثور على وظيفة يستطيع من خلالها تكوين نفسه والزواج من حبيبته؛ حتى يُضطر في النهاية لتأجير سيارة ملاكي والعمل عليها من خلال أحد تطبيقات تأجير السيارات، ورغم ذلك فإنه يشعر بضيق شديد، بسبب قلة الأرباح وتراكم المسؤوليات عليه.
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المسلسل في المراحل الأخيرة من التحضيرمن جانبه، قال أيمن يوسف، منتج "سفاح التجمع"، لـ«الخليج 365»، إنه من المُقرر انطلاق تصوير أول مشاهد مسلسل أحمد الفيشاوي الجديد، خلال أسبوعين؛ حيث إنّ المشروع في المراحل الأخيرة من التحضير وتسكين باقي الأدوار لافتاً إلى عقد مؤتمر صحفي قريباً بشأن الإعلان عن التفاصيل الكاملة لتلك التجرِبة الدرامية الجديدة، والكشف عن أسماء المُمثلين المشاركين، لاسيّما وأنه من المسلسلات الضخمة.
هل سيُصور "سفاح التجمع" في أمريكا؟كانت «الخليج 365» قد علمت في وقتٍ سابق، أنّ أحمد الفيشاوي يدرس مع الشركة المنتجة، إمكانية تصوير بعض المشاهد في أمريكا، لاسيّما وأن الشخصية الحقيقية عاشت بعض الوقت هناك؛ إذ يرغب في تقديم عمل درامي واقعي، يتفاعل معه الجمهور؛ حيث إن الأمر لازال قيد الدراسة حالياً؛ خاصة وأنه سيُحمّل جهة الإنتاج تكلفة مالية عالية، رغم أن العمل مكوّن من 10 حلقات فقط.
المسلسل ليس سيرة ذاتية لـ"سفاح التجمع"وكان جوزيف فوزي، مؤلف المسلسل، قد تحدث لـ«الخليج 365» في وقتٍ سابق؛ قائلاً: "إنّ طبيعة الأحداث تدور حول سفاح يرتكب جرائم قتل مُتعددة، ويُنهي حياة عدد من السيدات؛ إذ إن المشروع يحمل رؤيته الفنية، ولا يتناول السيرة الذاتية لصاحب القضية المعروفة إعلامياً بـ"سفاح التجمع". مضيفاً: "بالتأكيد استوحيت بعض التفاصيل من هذه القضية التي لازالت منظورة أمام القضاء".
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أحدث أعمال أحمد الفيشاوي في السينمايُذكر أنّ أحمد الفيشاوي يترقب طرح فيلم "ورد وريحان" في دور السينما خلال الفترة المقبلة، وهو المشروع الذي يعمل عليه من أكثر من عامين، وجرى الانتهاء منه مؤخراً، ويجمعه بعددٍ من الفنانين، أبرزهم رانيا يوسف. والعمل قصة محمد نبيل، ونور أحمد. سيناريو وحوار محمد أشرف. أول فيلم من إخراج محمد نبيل صابر.
كما عُرض له مؤخراً، في مايو الماضي، فيلم "بنقدّر ظروفك" الذي نافس لمدة 3 أسابيع فقط، وشاركه البطولة كلٌّ من: نسرين طافش، محمد محمود، عارفة عبدالرسول، محمود حافظ، إبرام سمير، طاهر أبوليلة، يوسف وائل نور، ويوسف الأسدي. ومن تأليف سمير النيل. وإخراج أيمن مكرم. وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي شعبي لايت لا يخلو من الرومانسية ومن التطرُّق إلى مصاعب حياة المواطنين.
وظهر الفيشاوي في شخصية شاب يُدعى "حسن"، يعيش داخل حارة شعبية، يُعاني من ظروف الحياة، ويفشل في العثور على وظيفة يستطيع من خلالها تكوين نفسه والزواج من حبيبته؛ حتى يُضطر في النهاية لتأجير سيارة ملاكي والعمل عليها من خلال أحد تطبيقات تأجير السيارات، ورغم ذلك فإنه يشعر بضيق شديد، بسبب قلة الأرباح وتراكم المسؤوليات عليه.
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لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».
وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».
ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».