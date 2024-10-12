شكرا لقرائتكم خبر عن فى يومه العالمى.. كل ما تريد معرفته عن التهاب المفاصل الأعراض والوقاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التهاب المفاصل مرض شائع للغاية، خاصة بين الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 50 عامًا، بالرغم أن هناك أشخاصًا أصغر سنًا أبحوا يعانون منه أيضًا، ويسبب آلام المفاصل وتيبسها والتهابها، وفى اليوم العالمي لالتهاب المفاصل الموافق له اليوم السبت 12 أكتوبر، نلقى نظرة على طبيعة هذا المرض من حيث العوامل المسببة له والأعراض وخيارات العلاج، وفقًا لموقع "كليفيلاند كلينيك".

ما مرض التهاب المفاصل؟

التهاب المفاصل هو مرض يسبب تلف المفاصل، والمفاصل هي أماكن في جسمك حيث تلتقي عظمتان، وتتآكل بعض المفاصل بشكل طبيعي مع تقدم العمر، ويصاب الكثير من الناس بالتهاب المفاصل بعد هذا التآكل الطبيعي الذي يستمر مدى الحياة، وقد تحدث بعض أنواع التهاب المفاصل بعد إصابات تلحق الضرر بالمفاصل، كما تسبب بعض الحالات الصحية التهاب المفاصل أيضًا.

يمكن أن يؤثر التهاب المفاصل على أي مفصل في جسمك، ولكنه أكثر شيوعًا.. فيما يلى:

اليدين والمعصمين .

الركبتين .

الخَواصِر .

القدمين والكاحلين .

الأكتاف .

أسفل الظهر (العمود الفقري القطني) .

فيما يلى.. أنواع التهاب المفاصل:

هناك أكثر من 100 نوع مختلف من التهاب المفاصل.. وإليك بعض الأنواع الأكثر شيوعًا وتشمل:

هشاشة العظام: وهو التهاب المفاصل الناتج عن التآكل والتلف.

التهاب المفاصل الروماتويدي: وهو التهاب المفاصل الذي يحدث عندما يقوم جهازك المناعي بإتلاف مفاصلك عن طريق الخطأ.

النقرس: وهو التهاب المفاصل الذي يسبب تكوين بلورات حادة من حمض البوليك في المفاصل.

التهاب الفقار اللاصق: نوع من التهاب المفاصل الذي يصيب المفاصل القريبة من أسفل الظهر.

التهاب المفاصل الصدفي: نوع من التهاب المفاصل الذي يصيب الأشخاص المصابين بالصدفية.

التهاب المفاصل عند الأطفال: ويُصيب الأطفال والمراهقين الذين تقل أعمارهم عن 16 عامًا.

واعتمادًا على نوع التهاب المفاصل الذي تعاني منه، فقد يتسبب في تلف الأنسجة الطبيعية في المفصل (التنكس) أو التسبب في الالتهاب (التورم)، وتسبب بعض الأنواع التهابًا يؤدي إلى التنكس.

ويُعد هشاشة العظام النوع الأكثر شيوعًا، وقد وجدت الدراسات أن حوالي نصف البالغين سيصابون بهشاشة العظام في مرحلة ما.

ما أعراض وعلامات التهاب المفاصل؟

تشمل الأعراض والعلامات الأكثر شيوعًا لالتهاب المفاصل ما يلي:

آلام المفاصل .

تصلب أو انخفاض نطاق الحركة (إلى أي مدى يمكنك تحريك المفصل).

تورم أو التهاب .

تغير لون الجلد.

ألم أو حساسية عند اللمس حول المفصل.

شعور بالحرارة أو الدفء بالقرب من المفاصل.

يعتمد مكان ظهور الأعراض على نوع التهاب المفاصل الذي تعاني منه، والمفاصل التي يؤثر عليها.

تتسبب بعض أنواع التهاب المفاصل في ظهور أعراض على شكل موجات تأتي وتختفي تسمى نوبات مفاجئة، وتتسبب أنواع أخرى في شعورك بألم أو تصلب المفاصل طوال الوقت، أو بعد ممارسة نشاط بدني.

ما السبب الرئيسي لمرض التهاب المفاصل؟

تختلف أسباب التهاب المفاصل حسب النوع الذي تعاني منه:

يحدث هشاشة العظام بشكل طبيعي مع تقدمك في السن - فاستخدام مفاصلك طوال العمر قد يؤدي في النهاية إلى تآكل الغضاريف التي تبطن المفاصل .

قد تصاب بالنقرس إذا كان لديك الكثير من حمض البوليك في الدم ( فرط حمض البوليك ).

يمكن لجهازك المناعي أن يسبب التهاب المفاصل (بما في ذلك التهاب المفاصل الروماتويدي ) عندما يتسبب في تلف المفاصل عن طريق الخطأ.

يمكن لبعض أنواع العدوى الفيروسية (بما في ذلك مرض كورونا) أن تؤدي إلى الإصابة بالتهاب المفاصل الفيروسي .

في بعض الأحيان، يحدث التهاب المفاصل دون سبب أو محفز، ويطلق الأطباء على هذه الحالة التهاب المفاصل مجهول السبب .

ما عوامل الخطر؟

يمكن لأي شخص أن يصاب بالتهاب المفاصل، ولكن بعض العوامل قد تجعلك أكثر عرضة للإصابة، بما في ذلك:

استخدام التبغ: التدخين واستخدام منتجات التبغ الأخرى يزيد من خطر الإصابة.

التاريخ العائلي: الأشخاص الذين يعاني أفراد عائلاتهم البيولوجية من التهاب المفاصل هم أكثر عرضة للإصابة بهذا المرض.

مستوى النشاط: قد تكون أكثر عرضة للإصابة بالتهاب المفاصل إذا لم تمارس نشاطًا بدنيًا بانتظام.

الحالات الصحية الأخرى: إن الإصابة بأمراض المناعة الذاتية، أو السمنة، أو أي حالة تؤثر على المفاصل تزيد من فرص إصابتك بالتهاب المفاصل.

يعاني بعض الأشخاص من مخاطر أعلى للإصابة بالتهاب المفاصل، بما في ذلك:

الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 50 عامًا.

الأشخاص الذين تم تصنيفهم كإناث عند الولادة.

الرياضيون، وخاصة أولئك الذين يمارسون الرياضات التي تتطلب الاحتكاك الجسدي.

الأشخاص الذين لديهم وظائف تتطلب مجهوداً جسدياً كبيراً أو يقومون بأعمال تضع الكثير من الضغط على مفاصلهم (الوقوف، الانحناء، البقاء على اليدين والركبتين لفترة طويلة، وما إلى ذلك).

التشخيص:

سيقوم الطبيب بتشخيص التهاب المفاصل من خلال الفحص البدني، عن طريق فحص المفاصل المصابة ويسألك عن الأعراض التي تعاني منها، بجانب الفحوصات التالية:

الأشعة السينية .

الموجات فوق الصوتية .

التصوير بالرنين المغناطيسي (MRI).

فحص التصوير المقطعي المحوسب (CT).

يمكن أن تساعد هذه الاختبارات طبيبك في رؤية الضرر داخل مفاصلك، كما يمكنها أيضًا مساعدة طبيبك في استبعاد الإصابات أو المشكلات الأخرى التي قد تسبب أعراضًا مماثلة، مثل كسور العظام .

وقد يستخدم طبيبك فحوصات الدم للتحقق من مستويات حمض البوليك لديك إذا كان يعتقد أنك تعاني من النقرس، ويمكن أن تظهر فحوصات الدم أيضًا علامات العدوى أو أمراض المناعة الذاتية.

الإدارة والعلاج

لا يوجد علاج لالتهاب المفاصل، ولكن طبيبك سوف يساعدك في العثور على علاجات تتحكم في أعراضك، وتعتمد العلاجات التي ستحتاجها على سبب التهاب المفاصل، ونوعه، والمفاصل التي يؤثر عليها.

ما جراحة التهاب المفاصل؟

قد تحتاج إلى إجراء عملية جراحية إذا كنت تعاني من التهاب المفاصل الشديد ولم تنجح العلاجات الأخرى، والنوعان الأكثر شيوعًا من جراحة التهاب المفاصل هما اندماج واستبدال المفصل، حيث أن اندماج المفصل هو بالضبط ما يوحي به اسمه، ربط العظام معًا جراحيًا، وهو أكثر شيوعًا في عظام العمود الفقري أو الكاحل.

أما إذا كانت مفاصلك تالفة أو تعرضت لفقدان العظام، فقد تحتاج إلى عملية استبدال المفصل، وسيقوم الجراح بإزالة المفصل الطبيعي التالف واستبداله بمفصل اصطناعي، وقد تحتاج إلى استبدال جزئي أو كلي للمفصل.

فيما يلى.. طرق الوقاية من الإصابة بالتهاب المفاصل:

تحدث بعض أشكال التهاب المفاصل بشكل طبيعي أو بسبب ظروف صحية لا يمكنك تغييرها، لذا لا توجد دائمًا طريقة لمنعها، ومع ذلك، يمكنك تقليل فرص إصابتك بالتهاب المفاصل من خلال:

تجنب منتجات التبغ.

اتباع نظام غذائي صحى وممارسة التمارين الرياضية المناسبة لك.

ممارسة التمارين الرياضية ذات التأثير المنخفض.

ارتدِ دائمًا معدات الحماية المناسبة لأي نشاط قد يؤدي إلى إتلاف مفاصلك.