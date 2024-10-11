في يوم الطفلة الدولي: أجمل عبارات من الأبوين والأخ إلى الفتيات الصغيرات

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 11 أكتوبر 2024 10:19 صباحاً - في يوم 19 أكتوبر 2011، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارها لإعلان يوم 11 أكتوبر من كل عام باعتباره اليوم الدولي للطفلة، وذلك للاعتراف بحقوق الفتيات وبالتحديات الفريدة التي تواجهها الفتيات في جميع أنحاء العالم.

ويهدف اليوم الدولي للطفلة إلى تركيز الاهتمام على الحاجة إلى التصدي للتحديات التي تواجهها الفتيات، وتعزيز تمكين الفتيات وإحقاق حقوق الإنسان المكفولة لهن، وتركز احتفالية هذا العام على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة تتسم بالأمل على المدى البعيد نابعة من رؤية الفتيات للمستقبل، ويتأثر جيل الفتيات الصغيرات اليوم بشكل غير متناسب بأزمة المناخ العالمية والصراعات والفقر... في هذا اليوم دللي ابنتك ودلل ابنتك، بهذه العبارات التي تسرها وتدخل السعادة إلى قلبها، كما أن للأخت الصغيرة حقاً على أخيها الأكبر، لسماع كل ما هو جميل، ويزرع الرحمة في القلوب، "الخليج 365 وطفلك"، جمعت لكم هذه العبارات التي تنبع من قلوب الكبار، إلى قلوب الصغيرات.

أجمل عبارات من الأم لابنتها الصغيرة في يوم الطفلة الدولي

أجمل عبارات من الأم لابنتها الصغيرة في يوم الطفلة الدولي



أنت جميلة حين ترسمين ابتسامة الأطفال، فهناك أم تخشى حزنك، كوني سعيدة دائماً لأن عينيك ستصبحان أجمل حين تفرحين.

ابتسمي لتشرق الدنيا نوراً من ثغرك، وتجاهَلي كل ما يعيق ابتسامتك.

أنت كالقمر متفردة، متفوقة متميزة في كل وقت وحين.

قد نختلف يوماً ما بوجهات النظر لكننا لن نختلف أبداً على حقيقة واحدة، وهي أنت جميلة كالقمر.

أحب كبرياءك، أحب حتى عنادك، فأنت مختلفة جداً وإياك أن تتغيري فأنا أحبك كما أنت صافية كالقمر.

كل عام وأنتِ أمان عمري، وكل عام وضحكتك تسعدني، كل عام وأنتِ بألف خير، وكل عام وأنتِ لحياتي حياة يا أطيب وأحن قلب مر علي.

كم هي رائعة الحياة، عندما يكون لدينا بنات جميلات رائعات يجعلن حياتنا جميلة بجمالهن وحسن خلقهن ولطافتهن، كم أحب بناتي لأنهن حقاً جميلات.

تتعامل معي بكل رقة وحنية تفوق حنيتي عليها، كالوردة البيضاء الجميلة، فإن اهتممت بها وسقيتها بحبك وحنانك ترعرعت، وتبقى بيضاء لا تتغير.

احرصي على ابنتك الصغيرة واحميها من أحد يقطفها من بستانك، إن لم يأت أوانها، هكذا تكون خلفة البنات رائعة وجميلة.

عندما تلعبين في سعادة يتداخل ضجيج صوتك مع روحك البريئة معلناً أننا نمارس طفولتنا بكل شجاعة.

هل تحفظين عبارات جميلة عن الأطفال؟

أجمل عبارات من الأب لابنته الصغيرة في يوم الطفلة الدولي

أجمل عبارات من الأب لابنته الصغيرة في يوم الطفلة الدولي



الطفلة التي تبكي بسرعة ثم تعود لتضحك بسرعة إياك أن تخسرها؛ لأنها تملك قلباً يوسفي الجمال يحوي طيبة العالم كلها.

سوف يظل لساني يردد قول الحمد لله لأنه جعل لي حجاباً من النار هي ابنتي.

للبنات رحمة على الأرض في كل بيت، إذا كان الابن يحمل اسم أبيه فإن البنت تحمل أباها نفسه.

يسألونك عن البنات الكائنات المبهجات الطيبات بدون عجب والمفرحات بلا سبب.

البنت تخطئ في كل شيء إلا في إحساسها بالمحيطين بها.

ابنتي هي أكبر إنجاز لي، إنها نجمة صغيرة وقد تغيرت حياتي كثيراً للأفضل منذ مجيئها.

إن البيوت إذا البنات نزلنها مثل السماء تزينت بنجومها، هن الحياة إذا الشروط تلاطمت وإلى الفؤاد تسللت بهمومها.

البيت الذي لا يوجد فيه بنت كأنه صحراء قاحلة البنات هن الحياة وسعادة الكون.

البنات هن بهجة الحياة وعبير الزهور، البنات سعادة البيت، هن من يعطين الحب والأمان، هن من ينثرن ورود الحب والعطاء.

من الرائع أن تحظى بالبنات، فالبنات الجميلات هن كالنسمة الرقيقة الناعمة التي تلامس وتداعب أرواحنا وتجعلنا نحبهن ونعشقهن رغماً عنا، وأقول مبارك لكل شخص رزق ببنات.

عبارات إيجابية قصيرة للشباب والشابات لبدء يومهم بنشاط

أجمل عبارات من الأخ لأخته الصغيرة في يوم الطفلة الدولي

أجمل عبارات من الأخ لأخته الصغيرة في يوم الطفلة الدولي



حتى وإن بعدت، فمكانك بين الحنايا، والشغاف، فأنتِ أختي وحبيبتي، لا حرمني الله منك.

الله أعطاني من هو أغلى من المال عندي؛ أخواتي، وكل واحدة منهن أميرة.

اللهم سهّل على أختي ما استصعبت، وكن معها، وأسعدها وأنر دربها.

أختي لا أريدك أن تحزني، لأني مفتون بضحكتك لأنها فاكهة الحياة، والحب المملوء بالشغب الجميل.

أختي التي لا زالت تحتفظ بأسرار لعبنا وشغبنا في خزانتها الأمينة.

أخواتي هن أجزاء من أمي تسير على قدمين.

تسمعين إذا قالوا رفيقة دربي، وأخت دنياي، وأغلى ناسي، أنتِ التي أعجز أن أسميك إذا سألوني من تكون.

من كانت لديه أخت، فقد ملك الدنيا بأكملها؛ لأنّ الأخت بحد ذاتها دنيا وعالم.

الأخت هي الروح التي أحيا بها، هي اليد التي أمسك بها، هي الحياة التي أحيا لأجلها، وهي أروع إنسان عشت معه، لطالما كنت أتمنى أن أحظى بأخت تساعدني، وتحبني بلا سبب، فالأخت هي الصديقة الوفية التي لن تتغير عليك مهما بدر منك.

دائماً ما أحتار، ماذا أهديك يا أختي الصغيرة، فأنت هدية من الله لا تقدر بثمن.

عبارات قوليها لطفلك في العام الجديد 2024