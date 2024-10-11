للوقاية من سرطان الثدي للحامل.. إليك أطعمة لا غنى عنها

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 11 أكتوبر 2024 10:19 صباحاً - ينشأ سرطان الثدي من خلايا غير طبيعية في الثدي تنمو لتشكل كتلة، ويمكن الشعور بها عند لمسها والتي تسمى بالورم وتنقسم الأورام إلى نوعين، حميدة أو سرطانية، فعندما تكون الكتلة سرطانية، يمكن أن تنتشر الخلايا غير الطبيعية إلى الأعضاء المحيطة ولمنع حدوث ذلك، يمكنك تناول الأنواع التالية خلال فترة الحمل للوقاية من سرطان الثدي، وذلك لأن الإصابة بسرطان الثدي قد تكون مرتبطة باضطرابات بعض الهرمونات أو ضعف المناعة خلال هذه الفترة، إليك وفقاً لموقع "هيلث لاين" أهم هذه الأطعمة.

الخضروات الخضراء

تساعد الخضروات الخضراء الجسم على محاربة آثار الجذور الحرة التي تسبب السرطان - الصورة من موقع Freepik

تحتوي الخضروات الخضراء بما في ذلك السبانخ واللفت والفجل والخس على نسبة كبيرة من مضادات الأكسدة والألياف التي تساعد الجسم على محاربة آثار الجذور الحرة التي تسبب السرطان، وتساعد في تعزيز الصحة العامة للمرأة الحامل، ومن ثم تقليل خطر الإصابة بسرطان الثدي.

تعد الخضروات الورقية الداكنة أيضاً من أفضل الأطعمة للوقاية من سرطان الثدي، ويعود ذلك إلى غناها بمركبات الفلافونويد ومضادات الأكسدة مثل البيتا كاروتين، واللوتين، والزياكسانثين التي تعمل على المحافظة على صحة خلايا الجسم ووظائفها، وبذلك فهي تقلل من احتمالية تطور سرطان الثدي.

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الخضروات الدرنية

تعتبر الخضروات الدرنية مثل القرنبيط والملفوف الأحمر والأخضر والبطاطا والبروكلي من أنواع الأطعمة التي تساعد على الوقاية من سرطان الثدي أثناء الحمل لأنها غنية بمضادات الأكسدة والجلوكوزينات التي يمكن أن تحمي خلايا الجسم من تلف الحمض النووي، كما يمكن لهذا المركبات أيضاً قتل الخلايا السرطانية عن طريق تثبيط تكوين الأوعية الدموية السرطانية، وبالتالي منع انتشار الخلايا السرطانية.

الحبوب الكاملة

تعد الحبوب الكاملة مثل الأرز البني والأرز الأسود والقمح والذرة من أهم الأطعمة للوقاية من سرطان الثدي خلال فترة الحمل، وتتميز هذه الحبوب بأنها لا تمر بعمليات كيميائية كثيرة، وبالتالي فإنها لاتفقد العناصر الغذائية الموجودة فيها، والتي تشمل الكربوهيدرات المعقدة والألياف والمواد الكيميائية النباتية والفيتامينات والمعادن، وهي جميعاً خصائص قوية لمحاربة السرطان خلال فترة الحمل.

الجزر والطماطم والبرتقال

تحتوي جميعها على مستويات عالية من الكاروتينات، وهي الصبغات الحمراء والصفراء والبرتقالية الزاهية التي تحتوي على نسبة كبيرة من مضادات الأكسدة التي يمكن أن تساعد الجسم على محاربة الجذور الحرة التي تسبب سرطان الثدي أثناء الحمل، وتعد الفواكه الأخرى الموصى بها للوقاية من سرطان الثدي أثناء الحمل هي الجوافة والمانجو والطماطم والبطاطا الحلوة واليقطين والبطيخ.

فول الصويا

فول الصويا غني بالبروتين والدهون الصحية التي تقي من سرطان الثدي - الصورة من موقع AdobeStock

فول الصويا غني بالبروتينات والدهون الصحية والفيتامينات والمعادن التي تعتبر جيدة للوقاية من سرطان الثدي أثناء الحمل، كما يحتوي فول الصويا أيضاً على العديد من مضادات الأكسدة التي تسمى الإيسوفلافون، فإذا كنتِ مصابة بسرطان الثدي أثناء الحمل وتتناولين فول الصويا بانتظام؛ فيمكن أن يحسن أعراض السرطان، ويعزز من فاعلية العلاج، ويمكنك الحصول على محتوى الصويا من التوفو أو التمبيه أو حليب الصويا.

الكرفس والريحان والكزبرة

تحتوي هذه الأطعمة الثلاثة على الأبيجينين، وهو نوع من مضادات الأكسدة الفلافونويدية التي لها خصائص مضادة للالتهابات وللأكسدة، والتي تعد قادرة على قمع نمو خلايا سرطان الثدي HER2، وبجانب هذه الأطعمة الثلاثة، يمكنك أيضاً تناول شاي البابونج، وهو أيضاً مصدر للأبيجينين.

زيت الزيتون

زيت الزيتون مصدر لأحماض أوميغا 3 الدهنية، وأظهرت الدراسات فوائد الأطعمة الغنية بالأوميجا 3 في الوقاية من سرطان الثدي خاصة أثناء الحمل؛ لأنها يمكن أن تقلل الالتهاب في الجسم، والذي يعد أحد أسباب سرطان الثدي، وبصرف النظر عن زيت الزيتون، هناك عدة أنواع أخرى من الأطعمة التي تحتوي على أوميغا 3 وتشمل الأسماك الدهنية والمحار وفول الصويا والجوز والأفوكادو.

التوت مضاد للالتهابات

يحتوي التوت بأنواعه المختلفة على الأنثوسيانين، وهو مركب يحتوي على خصائص مضادة للالتهابات ومضادة للأورام، والتي يعتقد أنها مفيدة لمكافحة أورام الثدي لذلك، يمكن أن يكون التوت طعاماً جيداً لمرضى سرطان الثدي، بل ويعتبر علاجاً لهذا المرض.

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الحليب خالي الدسم

يمكن أن يكون محتوى فيتامين د الموجود في الحليب والمنتجات المصنعة مفيداً للنساء المريضات بسرطان الثدي، ولذلك يوصَى بتناول الحليب خالي الدسم، والذي لا يزال يحتوي على نسبة عالية من فيتامين د وهو من الفيتامينات المهمة التي تساعد على التحكم في النمو الطبيعي لخلايا الثدي، والتي تمنع أو توقف نمو خلايا سرطان الثدي أثناء الحمل.

في النهاية يجب الانتباه إلى أن هناك عدة أنواع من الأطعمة التي يمكن تناولها للوقاية من سرطان الثدي أثناء الحمل، فإذا كان لديك حساسية تجاه بعض المكونات الغذائية؛ يجب مناقشة الأمر مع طبيبك.

* ملاحظة من «الخليج 365»: قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج، عليكِ استشارة طبيب متخصص.