شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أطعمة تسبب الالتهاب ابعدها عن طفلك والان مع تفاصيل الخبر

الالتهاب هو استجابة طبيعية لجسمنا عند الإصابة أو العدوى، مثل احمرار الجرح أو التورم الناجم عن الإصابة بالفيروسات، ومع ذلك، هناك بعض الأكلات التي يمكن أن تتسبب في إصابة أجسامنا بالالتهاب المزمن.

وفقا لموقع صحيفة " التلجراف" البريطانية، ارتبط هذا بعدد من الأمراض، بما في ذلك أمراض القلب والسرطان والسمنة والسكري ومرض الزهايمر وحتى الشيخوخة المبكرة.

أطعمة تسبب التهابات الجسم

وللحد من الالتهاب الذى قد يصيب الجسم، يجب عليك تجب الأطعمة التالية:

1. الخبز الأبيض

الخبز الأبيض المعالج يتم نزع الألياف منه، مما قد يسبب ارتفاعًا حادًا في نسبة السكر في الدم، مما يؤدي إلى إطلاق الأنسولين لخفضه مرة أخرى، وللكربوهيدرات البيضاء الأخرى مثل الأرز الأبيض والمكرونة تأثير مماثل، وإن كان أقل .

ويتم امتصاص الكربوهيدرات المعالجة بشكل كبير بسرعة في الكبد وتثير استجابة سريعة للأنسولين من البنكرياس، وتُظهر الأبحاث أن الوجبات ذات الحمل السكري المرتفع - الكثير من السكريات المتاحة بحرية - تؤدي إلى استجابة التهابية أكثر وضوحًا بعد الوجبة".

ماذا نأكل بدلا من ذلك؟

الأفضل من ذلك، استبدال الكربوهيدرات البيضاء بنسختها المصنوعة من الحبوب الكاملة، مثل خبز الحبوب الكاملة والأرز البني والمعكرونة المصنوعة من القمح الكامل.

2. اللحوم المصنعة

يمكن أن تؤدي اللحوم المصنعة مثل النقانق إلى التهاب الأمعاء وزيادة خطر الإصابة بالسرطان، يحب معظمنا تناول الأطعمة المقلية في الصباح، لكن الدراسات ربطت بين تناول الكثير من النقانق واللحوم المصنعة الأخرى وزيادة خطر الالتهاب.

قد لا تكون اللحوم الحمراء مثل لحم البقر وشرائح اللحم المعالجة، ولكنها تحتوي أيضًا على مستويات عالية من الدهون المشبعة، ومثل اللحوم المصنعة، فإن تناول أجزاء كبيرة منها يوميًا يرتبط بسرطان الأمعاء.

تتسبب اللحوم المصنعة في التهاب الأمعاء وتزيد من خطر الإصابة بالسرطان، وبالنسبة للحوم الحمراء، يعتمد هذا الخطر على الكمية المستهلكة والميكروبات المعوية الموجودة لديك، فبالنسبة لبعض الأشخاص، تتحلل الكارنيتين والكولين في اللحوم الحمراء في الأمعاء لتكوين نواتج أيضية مسببة للالتهابات، وبالنسبة للآخرين، لا تشكل هذه مشكلة كبيرة، ولكن الإفراط في تناول اللحوم الحمراء في النظام الغذائي يسبب الالتهابات بسبب الكمية العالية من الدهون المشبعة.

3. البطاطس المقلية

البطاطس المقلية تحتوي على نسبة عالية من الدهون المشبعة التي يمكن أن تؤدي إلى الالتهاب، تزيد عملية القلي العميق من إنتاج المركبات الضارة التي تسبب الالتهاب، كما تحتوي البطاطس المقلية أو الرقائق على نسبة عالية من الدهون المشبعة، وكذلك الأطعمة المقلية الأخرى مثل الدجاج المقلي والكحك.

تؤدي الدهون المشبعة إلى رفع مستويات الكوليسترول السيئ، كما تحفز الدهون المشبعة التهاب الأنسجة الدهنية، مما يحفز الخلايا المناعية على إطلاق مركبات مؤيدة للالتهابات.

ماذا نأكل بدلا من ذلك؟

يمكن الاعتماد على أساليب الطهي، مثل الطهي بالبخار، والقلي، والطهي على نار هادئة، والغليان، والطهي تحت الضغط، والسلق، والخبز الخفيف أقل إثارة للالتهابات.

4. مشروبات الصودا الدايت

قد تبدو مشروبات الصودا الدايت خيارًا جيدًا لتجنب السعرات الحرارية، لكنها مليئة بالمحليات الصناعية، والتي ربطتها بعض الدراسات بالالتهاب، كما ربطت بين المحليات وزيادة خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2 وأمراض القلب وبعض أنواع السرطان. ومع ذلك، أقرت منظمة الصحة العالمية بأن هناك حاجة إلى مزيد من البحث.

ماذا تشرب بدلا من ذلك؟

حاول تناول الماء الفوار مع قطع الفاكهة أو النعناع.

5. زبادي الفواكه الحلوة

قد يبدو الزبادي المصنوع من الفواكه صحيًا لأنه يحتوي على الكالسيوم، ولكنه غالبًا ما يكون مليئًا بالسكر أو المُحليات، وعندما ترتفع مستويات السكر في الدم والأنسولين بسرعة وحادة، ثم تنخفض بشكل كبير، يسبب اجهاد للجسم وينشط الالتهابات، على سبيل المثال، إذا تناولت المعجنات مع القهوة الصباحية، فستزيد من علامات الالتهاب في الدم والدهون الحشوية الالتهابية، وستزداد مخاطر الوفاة بسبب مرض التهابي مزمن مثل أمراض القلب.

ماذا نأكل بدلا من ذلك؟

بدلا من الحلويات السكرية تناول بدلا منه الزبادي اليوناني العادي مع الفاكهة.

