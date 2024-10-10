شكرا لقرائتكم خبر عن تقليل هذا العنصر من طعامك يساعد على فقدان وزنك بسرعة والان مع تفاصيل الخبر

لا شك أن الإفراط في تناول الملح قد يؤدي إلى العديد من المشكلات الصحية، مثل ارتفاع ضغط الدم، كما يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب، ولكن هل تعلم أن مجرد اتباع نظام غذائي قليل الملح قد يساعد أيضًا في إنقاص الوزن بشكل أسرع وقد يساعد في التحكم في ضغط الدم بشكل أفضل؟ إليك تسعة أسباب أقل شهرة للتحول إلى نظام غذائي قليل الملح من أجل الحفاظ على الصحة بشكل عام وإدارة الوزن بشكل فعال، وفقًا لموقع "Healthline".

تقليل احتباس الماء

يؤدي تناول كميات كبيرة من الملح غالبًا إلى احتباس الماء، مما يجعلك تشعر بالانتفاخ والثقل، ومن خلال التحول إلى نظام غذائي منخفض الملح، يمكن لجسمك التخلص من الماء الزائد، مما يؤدي إلى فقدان الوزن السريع خاصة في البداية .

تحسين التحكم في الشهية

يمكن للملح أن يعزز نكهة الأطعمة، مما قد يشجع على الإفراط في تناول الطعام، وعندما تقلل من تناول الملح، قد تصبح أكثر انسجامًا مع النكهات الطبيعية، مما يساعدك على تطوير علاقة أفضل مع الطعام ويجعل من السهل التعرف على التوقيت المناسب للشعور بالشبع.

تحسين امتصاص العناصر الغذائية

يمكن أن تتداخل مستويات الصوديوم العالية مع امتصاص العناصر الغذائية الأساسية، ومن خلال اتباع نظام غذائي منخفض الملح، يمكنك تحسين قدرة جسمك على امتصاص الفيتامينات والمعادن، والتي تعد ضرورية للصحة العامة والتمثيل الغذائي الفعال، مما يدعم في النهاية فقدان الوزن.

تعزيز الترطيب

يمكن أن يؤدي الملح إلى جفاف جسمك، مما يدفعك إلى شرب كمية أقل من الماء، وعندما تقلل من الملح، يمكن لجسمك الحفاظ على مستويات ترطيب أفضل، مما يعزز التمثيل الغذائي ومستويات الطاقة، ويجعل من السهل الانخراط في النشاط البدني الذي يدعم فقدان الوزن.

زيادة النشاط البدني

عندما لا يكون جسمك مثقلًا بوزن الماء الزائد، فقد تشعر بمزيد من النشاط والقدرة على الانخراط في الأنشطة البدنية، فلا تحرق هذه الزيادة في النشاط البدنى السعرات الحرارية فحسب، بل تساهم أيضًا في تعزيز نظرة أكثر إيجابية لرحلة إنقاص الوزن.

خيارات طعام أكثر صحة

غالبًا ما يشجع النظام الغذائي منخفض الملح على استهلاك الأطعمة الكاملة غير المصنعة، والتي تكون أقل في السعرات الحرارية بشكل عام وأعلى في العناصر الغذائية، ويمكن أن يؤدي هذا التحول إلى خيارات طعام أفضل بشكل عام، مما يساهم في إدارة الوزن بشكل أكثر فعالية.

مستويات السكر في الدم تحت السيطرة

ارتبط تناول كميات كبيرة من الملح بمقاومة الأنسولين، مما قد يعيق فقدان الوزن، ومن خلال تقليل الملح، يمكنك المساعدة في الحفاظ على مستويات السكر في الدم تحت السيطرة، وتقليل الرغبة الشديدة في تناول الطعام ودعم أنماط الأكل الصحية.

يعزز صحة الأمعاء

يمكن أن يعزز النظام الغذائي قليل الملح ميكروبيوم الأمعاء الأكثر صحة، حيث تعد البكتيريا المعوية المتوازنة ضرورية للهضم والتمثيل الغذائي الفعال ويمكن أن تساعد في تنظيم الشهية، مما يؤدي إلى فقدان الوزن بشكل أكثر فعالية.

تقليل الرغبة الشديدة في تناول الأطعمة المصنعة

تحتوي العديد من الأطعمة المصنعة على نسبة عالية من الملح، مما قد يؤدي إلى الرغبة الشديدة والإفراط في تناول الطعام، ومن خلال الحد من الملح، قد تجد نفسك أقل ميلاً لتناول هذه الوجبات غير الصحية، مما يؤدي إلى عادات غذائية أكثر وعيًا تساعد في فقدان الوزن الزائد.