شكرا لقرائتكم خبر عن بعضها يظهر قبل شهر من الإصابة.. 7 علامات تشير إلى انسداد شرايين القلب والان مع تفاصيل الخبر

انسداد الشرايين، هو حالة صحية خطيرة تسبب انسدادا مفاجئا داخل الشرايين، يمكن أن يؤدي هذا إلى انخفاض حاد في تدفق الدم إلى القلب، مما يؤدي إلى حدوث نوبة قلبية وسكتة دماغية ونوبات قلبية ومضاعفات صحية أخرى.

وفقا لموقع " هيلث سايد"، نعرض فيما يلى 7 علامات وأعراض انسداد القلب التي قد تظهر قبل شهر من حدوثها، والتعرف على هذه الأعراض يمكن أن يساعد بشكل كبير في تقليل مخاطر الإصابة بالجانب الأسوأ من انسداد القلب .

ما هي أسباب انسداد الشرايين؟

تلعب العديد من عوامل الخطر دورًا رئيسيًا في تكوين اللويحات داخل الشرايين، مما يؤدي إلى تضييق ممرات تدفق الدم، وفيما يلي بعض العوامل الشائعة التي يجب على الشخص أن يكون على دراية بها:

ارتفاع مستويات الكوليسترول غير الخاضعة للسيطرة.

عدم ممارسة الرياضة بشكل منتظم.

التدخين بشكل مفرط.

عدم اتباع نظام غذائي صحي.

الحالات الصحية الأساسية.

وبصرف النظر عن عوامل الخطر الستة هذه، هناك أيضًا الإجهاد الذي يلعب دورًا رئيسيًا في ضعف صحة القلب، وارتفاع ضغط الدم غير المنضبط والتاريخ العائلي.

7 أعراض تشير إلى انسداد شرايين القلب ألم صدر

يعد ألم الصدر المزمن والشديد أول مؤشر قد يظهر قبل شهر من إصابتك بمشكلة انسداد القلب، غالبًا ما يشار إلى ألم الصدر بالذبحة الصدرية، وربما يكون العلامة الأكثر شهرة لانسداد الشرايين.

مشاكل في التنفس

التنفس هي واحدة من العلامات الكلاسيكية التي يرسلها قلبك عندما لا يكون قادرًا على العمل بشكل مثالي، أو عندما تكون الشرايين مسدودة، إذا شعرت بضيق في التنفس دون سبب واضح، فمن الضروري استشارة الطبيب، لأن هذا قد يشير إلى مشاكل متعلقة بالقلب.

التعب الشديد

هل تشعر بالتعب والإرهاق حتى بعد الحصول على 7-8 ساعات من النوم الجيد، احذر يمكن اعتبار ذلك علامة تحذيرية واضحة على انسداد الشرايين، عندما يحدث انسداد في الشرايين يشعر القلب في النهاية بالقوة للعمل بجدية أكبر لتوزيع الدم، مما قد يجعل الجسم يشعر بالتعب أو الإرهاق.

الدوخة أو الدوار

يمكن أن تؤدي الشرايين المسدودة إلى اضطراب تدفق الدم الطبيعي إلى المخ، مما يسبب الشعور بالدوار أو الدوخة، فقد تشعر بالإغماء أو الإحساس بالدوران، إذا أصبحت هذه الحالات متكررة، وخاصةً عندما تقترن بأعراض مثل ألم الصدر، فإن طلب المساعدة الطبية الفورية أمر بالغ الأهمية.

الغثيان والتعرق

يمكن أن تشير أعراض مثل الغثيان أو القيء أو التعرق البارد أيضًا إلى انسداد الشرايين، على الرغم من ارتباطها غالبًا بالنوبات القلبية ، إلا أن هذه العلامات يمكن أن تظهر قبل حدوث نوبة قلبية خطيرة، من المهم عدم تجاهل هذه الأعراض، خاصةً إذا ظهرت فجأة وتزامنت مع مؤشرات أخرى مقلقة.

ألم الفك أو الرقبة أو الظهر أو الذراع

الألم الحاد أو الشعور بعدم الراحة بالقرب من الفك أو الرقبة أو الظهر أو الذراعين، هو علامة كلاسيكية أخرى على ضعف صحة القلب أو الانسداد، عادة ما ينشأ هذا الألم الراجع بسبب قرب القلب من هذه المناطق أو إصابة الأعصاب، لذلك، إذا شعرت بهذا الألم، فتأكد من استشارة الطبيب على الفور وإجراء فحص لصحة قلبك.

عدم انتظام نبضات القلب

عدم انتظام ضربات القلب، نعلم جميعًا كيف يرتبط انسداد القلب أو ضعف صحة القلب بهذه العلامة، وفقًا للخبراء، فإن الشعور بعدم انتظام ضربات القلب أو الخفقان يمكن أن يشير إلى تطور مشاكل قلبية خطيرة، بما في ذلك انسداد الشرايين.

هل يمكن علاج انسداد القلب أو الشرايين المسدودة بشكل دائم؟

انسداد القلب أو الشرايين المسدودة هي حالة صحية ناجمة عن نمط الحياة، مما يعني أن إدارة الطريقة التي تعيش بها حياتك يمكن أن يكون لها تأثير كبير على صحة قلبك، يجب عليك اتباع روتين غذائي صحي من خلال إضافة الفواكه والخضراوات الطازجة إلى نظامك الغذائي، وشرب الماء للبقاء رطبًا، السيطرة على مستويات التوتر لديك من خلال ممارسة التأمل واليوجا، ومراقبة مستويات الكوليسترول وارتفاع ضغط الدم.

