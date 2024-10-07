شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الإثنين 7 - 10 - 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الإثنين 7 - 10 - 2024 العديد من الأخبار المهمة، على رأسها كولر يحاضر لاعبى الأهلى استعدادا للسوبر المحلى، وإقامة قرعة دورى القسم الثالث فى الأفرع والمناطق غدا.

تاريخ مواجهات الأهلى مع الفرق الإيفوارية قبل مواجهة استاد أبيدجان بدورى الأبطال

أسفرت القرعة التي أجراها الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، الأهلي في المجموعة الثالثة رفقة أندية شباب بلوزداد الجزائري وأورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي وستاد أبيدجان الإيفواري.

إقامة قرعة دورى القسم الثالث فى الأفرع والمناطق غدا

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم قرعة مجموعات دوري القسم الثالث للموسم الجديد 2024 -2025، غدا الثلاثاء في الأفرع والمناطق المختلفة وتم إخطار الفروع بذلك رسميا.

مران الأهلى.. كولر يحاضر اللاعبين.. ويعقد جلسة مع معاونيه تحضيرا للسوبر

أدى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته مساء اليوم على ملعب التتش، استعدادًا لبطولة السوبر المصري التي تقام في دولة الإمارات خلال الشهر الجاري.

المصري يحدد الجمعة المقبل كآخر موعد لتجديد الاشتراكات السنوية للأعضاء

أعلنت إدارة النادي المصري تحديد يوم الجمعة المقبل الموافق الحادي عشر من أكتوبر الجاري، كآخر موعد لتجديد الاشتراكات السنوية لأعضاء الجمعية العمومية للنادي المصري للعام المالي 2025/2024، وذلك وفقًا للائحة النظام الأساسي للنادي.

الترسانة يهزم السويس بهدف أوتو فى الجولة الأولى لدورى المحترفين

نجح فريق الترسانة في تحقيق الفوز على منتخب السويس بهدف دون مقابل، في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد حسن الشاذلى بميت عقبة في ختام اليوم الأول للجولة الأولى لدورى المحترفين.

"كاف" يعلن عن مواعيد مباريات المصري بدور المجموعات للبطولة الكونفدرالية

أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" عن مواعيد مباريات الفريق الأول للكرة بالنادي المصري بدور المجموعات من النسخة الثانية والعشرين للبطولة الكونفيدرالية الأفريقية .

ميكالي يدرس إقامة معسكر منفصل للمحترفين في منتخب الشباب

يدرس البرازيلي روجيريو ميكالي، المدير الفني لمنتخب الشباب مواليد 2005، اقامة معسكر منفصل للاعبين المحترفين في الخارج لمنحهم الفرصة للتعبير عن موهبتهم قبل اختيار العناصر المميزة لتمثيل الفراعنة في المستقبل.

بعثة بيراميدز تتجه إلى تركيا لإقامة معسكر مغلق.. صور

تواجدت بعثة فريق الكرة الأول بنادى بيراميدز، في مطار القاهرة الدولي، استعدادًا للتوجه إلى تركيا، من أجل إقامة معسكر إعداد مغلق في مدينة بوردور التركية في إطار حرص إدارة نادي بيراميدز برئاسة المهندس ممدوح عيد، على تجهيز الفريق للموسم الجديد بأفضل صورة ممكنة .

كولر يبحث مع معاونيه قائمة الأهلي لمباراة العين ببطولة الإنتركونتيننتال

يعقد السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي، جلسة خاصة مع معاونيه وكذلك المدير الرياضي من أجل مناقشة قائمة الفريق التي ستُشارك في مباراة العين الإماراتي يوم 29 أكتوبر الجاري باستاد القاهرة في بطولة كأس العالم للأندية إنتركونتيننتال.