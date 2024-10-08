شكرا لقرائتكم خبر عن 6 أسباب تجعلك تشعر بحرقة فى المعدة بعد تناول الطعام والان مع تفاصيل الخبر

تؤثر الحموضة على ملايين الأشخاص حول العالم، ما يجعل الكثيرين يتساءلون عن سبب حدوث هذه المشكلة المزعجة، وتحدث هذه المشكلة وفقًا لموقع "إن دى في"، بسبب زيادة إنتاج حمض المعدة، الذي يمكن أن يتدفق إلى المريء، مما يسبب حرقة المعدة وعدم الراحة، نعرض فيما يلى الأسباب الرئيسية التي تؤدي إلى الحموضة، والتي تشمل:

أسباب حموضة المعدة بعد الطعام

1- الإفراط في تناول الطعام

تناول كمية أكبر من قدرة المعدة على الاستيعاب يضع ضغطًا على العضلة العاصرة للمريء السفلية، ويؤدي ذلك إلى إبطاء عملية الهضم، وزيادة إنتاج الحمض ما يؤدي إلى ارتداد الحمض.

2- تناول الكثير من الأطعمة الحارة

يسبب الإكثار من تناول الأطعمة الحارة إلى تهيج بطانة المعدة عن طريق زيادة إنتاج الحمض، كما أنها تعمل على استرخاء العضلة العاصرة السفلية، مما يسمح لحمض المعدة بالتدفق مرة أخرى إلى المريء.

3- الاتهاب بالجسم

يؤدي الالتهاب المزمن إلى زيادة إنتاج حمض المعدة، كما أن الالتهاب في المعدة والمريء يضعف بطانة المخاط، ما يجعله أكثر عرضة لتدفق الحمض.

4- تناول الوجبات في وقت متأخر من الليل

يؤدي ذلك إلى خلل في إيقاعات الجهاز الهضمي الطبيعية، مما يزيد من إنتاج حمض المعدة، ونتيجة لانخفاض إنتاج اللعاب، يصبح الجسم غير قادر على تحييد الحمض.

5- الإجهاد

يحفز إفراز هرمونات الإجهاد مثل الكورتيزول، الذي يزيد من إنتاج حمض المعدة، كما أنه يعطل الجهاز الهضمي الطبيعي في الجسم.

6- الراحة أو الاستلقاء بعد تناول الطعام مباشرة

يسمح ذلك لحمض المعدة بالتدفق مرة أخرى إلى المريء بسبب الجاذبية، بالإضافة إلى ذلك، فإنه يضع ضغطًا على العضلة العاصرة المريئية السفلى، مما يتسبب في استرخاء الطعام وإبطاء عملية الهضم.