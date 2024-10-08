شكرا لقرائتكم خبر عن فئات ممنوعة من تناول الجوافة على معدة فارغة.. اعرف الأسباب والان مع تفاصيل الخبر

بفضل مذاقها الرائع والفريد، تعد الجوافة من فاكهة الشتاء اللذيذة، فهي تغذي أجسامنا بفيتامين سي ومضادات الأكسدة والألياف، وهي مفيدة بشكل خاص لمرضى السكري وارتفاع ضغط الدم، وعندما يتعلق الأمر ببدء يومك بأطعمة غنية بالعناصر الغذائية، تعتبر الجوافة خيارًا ممتازًا لأنها تساعد أيضًا في تسهيل عملية الهضم وتنظيم حركة الأمعاء، وفقًا لموقع "تايمز أوف انديا".

ومع ذلك، لا ينبغي للجميع تناول الجوافة على معدة فارغة، وخاصة أولئك الذين يعانون من حساسية المعدة، فالجوافة غنية بالمغنيسيوم وفيتامين سي ومضادات الأكسدة والبوتاسيوم والألياف، ولكن يجب لمن يعانى من حساسية المعدة الحذر عند تناولها.

إليك ما يجب مراعاته إذا كنت تنوى تناول الجوافة أول شيء في الصباح أو على معدة فارغة:

يجب على الأشخاص المعرضين لمشاكل صحية في الأمعاء أو الذين يعانون من ضعف في الهضم تجنب تناول الحمضيات مثل الجوافة والبرتقال على معدة فارغة لأنها قد تزيد من إنتاج الحمض في الأمعاء، وتزيد من خطر الإصابة بالتهاب المعدة وقرحة المعدة، ويمكن أن تؤثر الألياف العالية في الجوافة أيضًا على الأشخاص الذين يعانون من حساسية الجهاز الهضمي، لأنها ثقيلة بطبيعتها وتستغرق وقتًا للهضم.

يمكن للأشخاص الذين يتمتعون بهضم جيد أو أولئك الذين اعتادوا على تحمل الألياف على معدة فارغة تناول الجوافة أول شيء في الصباح، وفيما يلي.. فوائد تناول الجوافة على معدة فارغة بعد استبعاد الحالات الصحية السابق ذكرها:

مفيدة لحركة الأمعاء

تناول الجوافة على معدة فارغة يساعد في الهضم لأنها غنية بمضادات الأكسدة والألياف والمعادن، والتي يمكن أن تساعد في تنظيم حركة الأمعاء، كما أن تناولها بانتظام يمكن أن يمنع الإمساك.

غنية بفيتامين سى

من المثير للدهشة أن الجوافة تحتوي على فيتامين سي أكثر من البرتقال، والذى يعتبر مفيدًا بشكل خاص لتعزيز المناعة ومقاومة العدوى، كما أنها مفيدة لصحة العين والجلد.

الجوافة تُقلل ضغط الدم

وفقاً لدراسة، فإن الأشخاص الذين يتناولون الجوافة لاحظوا انخفاضًا في ضغط الدم لديهم، حيث تحتوي الجوافة على مضادات الأكسدة والمغنيسيوم التي تساعد على استرخاء العضلات والأعصاب، كما يمكن أن تساعد الجوافة في تنظيم ضغط الدم.

تُحسن صحة القلب

الجوافة مفيدة لتحسين صحة القلب لأنها غنية بمضادات الأكسدة والمغنيسيوم وفيتامين سي والألياف والبوتاسيوم، حيث يُقلل البوتاسيوم من خطر الإصابة بالسكتات الدماغية وأمراض القلب، فيما يساعد المغنيسيوم على استرخاء الأوعية الدموية، كما تقلل الألياف من خطر الإصابة بتصلب الشرايين.، وتساعد الألياف أيضًا على التحكم في الوزن.

تُحسن صحة الجلد

وفقًا للدراسات، تعمل الجوافة على تحسين صحة الجلد، حيث تحتوي الجوافة على نسبة عالية من مضادات الأكسدة وفيتامين سي، ويساعد فيتامين سي على تفتيح البشرة وتقليل لون البشرة الداكنة، كما تعمل مضادات الأكسدة الموجودة في الجوافة على الحفاظ على شباب البشرة وصحتها، كما تعمل على تقليل التجاعيد والخطوط الدقيقة.