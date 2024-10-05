شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تؤدى قلة النوم إلى زيادة وزنك؟ والان مع تفاصيل الخبر

زيادة الوزن غير المبررة يمكن أن تكون مشكلة صحية كبيرة، وأسلوب حياتنا في معظم الأحيان هو الذي يتسبب في زيادة الوزن . كما أن عدم النوم بشكل صحيح يساهم أيضًا في هذه المشكلة وفقا لما نشره موقع thehealthsite

النوم وزيادة الوزن

وجدت دراسة حديثة أن الأشخاص الذين يحصلون على قسط أقل من النوم هم أكثر عرضة لتناول المزيد من السعرات الحرارية من الوجبات الخفيفة في اليوم. و عدم الحصول على سبع ساعات على الأقل من النوم كل ليلة يرتبط بتناول المزيد من الكربوهيدرات والدهون الزائدة والسكر والوجبات الخفيفة الغنية بالكافيين.

و السهر يمنحنا فرصاً إضافية لتناول الطعام بشكل غير مسؤول. و الجميع تقريباً يحبون الأطعمة المالحة أو السكرية وعندما يحين وقت الوجبات الخفيفة، فان الأشخاص الذين يعانون من عادات نوم غير منتظمة يستهلكون المزيد من السعرات الحرارية غير الصحية يومياً.



و الأشخاص الذين يعانون من أنماط نوم غير مثالية أكثر ميلاً إلى تناول وجبة خفيفة في الصباح مقارنة بأولئك الذين ينامون سبع ساعات أو أكثر كل ليلة بشكل منتظم. وبشكل عام، كانوا يتناولون المزيد من الوجبات الخفيفة ذات القيمة الغذائية القليلة أو المعدومة.

و تناول الوجبات الخفيفة في الليل قد يؤدي إلى عواقب أخرى، حيث يتجنب العديد من الناس ممارسة التمارين الرياضية أو التدريبات الشاقة. والنتيجة هي أنك تذهب إلى الفراش وقد اكتسبت سعرات حرارية إضافية.