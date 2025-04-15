الخليج اليوم .. "الغذاء والدواء" السعودية تحذر من حالات تسمم مرتبطة بالأسماك والتسمم الوشيقي وتوضح طرق الوقاية

الرياض - كتب موسى القحطاني -

في إطار حملتها التوعوية للتعريف بالتسمم الغذائي ومسبباته وطرق الوقاية منه، أصدرت الهيئة العامة للغذاء والدواء تحذيرا بخصوص حالات التسمم جراء تناول أسماك معينة بطريقة معينة.

وأوضحت الهيئة حالات التسمم المرتبطة بالأسماك وكيفية الوقاية منها كالآتي:

الأسماك المملحة مثل الفسيخ والرنجة:

- تحضّر بالتمليح والتخمير، وقد تُشكّل بيئة مناسبة لنمو بكتيريا کلوستريديوم بوتولينوم المسببة للتسمم الوشيقي

- الوقاية:

حفظها في درجة حرارة أقل من 4°C.

التأكد من تمليحها جيدا داخليا وخارجيا.

السلمون النيء أو غير الكامل النضج:

- قد يحتوي على طفيليات مثل الأنيساكيس أو بكتيريا مثل السالمونيلا والليستيريا، والتي تسبب أعراضا معوية

- الوقاية:

اختيار السلمون المخصص للاستهلاك النيء.

حفظه عند درجة حرارة أقل من 4°C وتناوله خلال يومين كحد أقصى.

غسل اليدين واستخدام أدوات نظيفة عند التعامل معه.

السردين المعلب:

- إذا لم يُحفظ بشكل صحيح، قد يسبب التسمم الوشيقي بسبب بكتيريا کلوستریدیوم بوتولینوم التي تنمو في بيئة خالية من الأوكسجين.

- الوقاية:

عدم تناول العلب المنتفخة أو ذات التسرب أو الرائحة غير الطبيعية.

حفظه في مكان بارد وجاف.

عدم تناوله بعد انتهاء الصلاحية.

جدير بالذكر أن الهيئة العامة للغذاء والدواء كانت قد أطلقت حملة توعوية رقمية للتعريف بالتسمم الغذائي ومسبباته وطرق الوقاية منه، ضمن جهودها المستمرة لتعزيز الصحة العامة ورفع مستوى الوعي المجتمعي، وذلك في إطار استراتيجيتها الرابعة.

وبينت الهيئة أن التسمم الغذائي حالة مرضية تظهر بعد تناول طعام ملوث، ولا تظهر عليه أي علامات تلف، ويحدث التلوث لأسباب مختلفة، منها الميكروبية كالبكتيريا والفيروسات والطفيليات والفطريات أو الكيميائية مثل: السموم الطبيعية والصناعية، إضافة إلى التلوث الفيزيائي مثل: وجود الزجاج أو الشعر أو الأظافر أو برادة الحديد في الطعام.





وأوضحت الهيئة أن الأعراض الشائعة للتسمم تشمل ارتفاع درجة الحرارة، والآلام في البطن، والقيء، والغثيان، والإسهال المائي أو الدموي.

وشددت على أن انتقال الأمراض عن طريق الغذاء يمكن أن يحدث في مراحل متعددة، سواءً في أثناء الزراعة أو الصناعة أو النقل والتخزين أو في أثناء التحضير والطهي.

وفي إطار الوقاية، أوصت الهيئة بالحرص على غسل اليدين جيدًا قبل وبعد تحضير الطعام، وحفظ الأطعمة الباردة في درجة حرارة 5 درجات مئوية أو أقل، والطعام الساخن في درجة 60 درجة مئوية أو أكثر، مع تجنب ترك الطعام في درجة حرارة الغرفة لأكثر من ساعتين.

وأكدت ضرورة فصل الأغذية النيئة عن الجاهزة للأكل، وتعقيم الأسطح والأدوات المستخدمة في المطبخ، محذّرة في الوقت نفسه من غسل الطعام بالصابون أو المعقمات.

وحذّرت الهيئة من "التسمم الوشيقي":

- هو من أندر وأخطر أنواع التسمم، وينتج عن سموم تفرزها بكتيريا "كلوستريديوم بوتولينوم" في ظروف مناسبة لتكاثرها ونشاطها مثل: بيئة خالية من الأكسجين كالمعلبات، خاصة المعلبات المنزلية، وتوفر درجات حرارة تتراوح بين 5 و60 درجة مئوية، خصوصًا درجات حرارة الغرفة بين 25 و 37 درجة مئوية.

- هذا النوع من التسمم له عدة أشكال، منها ما يصيب البالغين بعد تناول طعام ملوث، وآخر يصيب الرضع أقل من 12 شهرا، بسبب تناول العسل أو أطعمة غير آمنة.

- يُعد هذا النوع من التسمم خطيرا، إذ يسب أعراضا مثل:

القيء.

الإسهال.

ضعف عضلات الوجه.

صعوبة في البلع والتنفس.

التنميل في الأطراف.

جفاف الحلق والفم.

- طرق الوقاية:

الالتزام بالطبخ الجيد.

نظافة اليدين والأدوات.

تعقيم المعلبات المنزلية.

تفقد المعلبات الجاهزة من عدم وجود انتفاخات أو صدأ أو تغير في الشكل الظاهري.

الفصل التام بين الطعام النيء والجاهز.