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الخليج اليوم .. قرقاش يؤكد على دور الإمارات السياسي والإنساني في دعم القضية الفلسطينية

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الخليج اليوم .. قرقاش يؤكد على دور الإمارات السياسي والإنساني في دعم القضية الفلسطينية

الرياض - كتب موسى القحطاني -  

 

 

أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، على دور الإمارات السياسي والإنساني في دعم القضية الفلسطينية، مضيفاً أن مساعدات الإمارات الإغاثية تشكل 42% من إجمالي المساعدات المقدمة لغزة وأهلها.

 

وقاق معاليه في تدوينة على حسابه في منصة إكس: "شاركت في اجتماع أنطاليا الوزاري دعماً لحل الدولتين وتحقيق السلام الدائم في الشرق الأوسط. تؤكد الإمارات دورها السياسي والإنساني في دعم القضية الفلسطينية، وتشكل مساعداتنا الإغاثية 42% من إجمالي المساعدات المقدمة لغزة وأهلها. التزامنا مبدئي ومستمر".

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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