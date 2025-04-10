اخبار الخليج

الخليج اليوم .. "أرامكو" توقع اتفاقية لمشروع توسعة كبيرة في مصفاة ياسرف

0 نشر
0 تبليغ

الخليج اليوم .. "أرامكو" توقع اتفاقية لمشروع توسعة كبيرة في مصفاة ياسرف

الرياض - كتب موسى القحطاني -  

 

وقعت "أرامكو" مع مجموعة شركات اتفاقية إطارية تمهد الطريق لتوسعة كبيرة في البتروكيماويات بمصفاة "ياسرف" في ينبع.

 

 

وذكرت الشركة السعودية في بيان نشرته اليوم أن "أرامكو" وقعت الاتفاقية مع الشركة الصينية للبترول والكيميائيات "سينوبك" وشركة "ينبع أرامكو سينوبك للتكرير" (ياسرف).

 

ويشمل المشروع إدخال وحدة بتروكيميائية متطورة، ووحدة تكسير بخارية كبيرة بطاقة إنتاجية 1.8 مليون طن سنويا، ومجمعا للعطريات بطاقة إنتاجية 1.5 مليون طن سنويا مع المشتقات اللاحقة والمتكاملة التي ترتبط بها في مجمع "ياسرف" الحالي.

 

ويهدف المشروع إلى "تحقيق أقصى قدر من التعاون التشغيلي وخلق قيمة إضافية"، ومن المتوقع أن يعزز قدرة "ياسرف" على تلبية الطلب المتزايد على المنتجات البتروكيماوية العالية الجودة.

 

ويتزامن الإعلان عن توقيع الاتقاقية مع الذكرى السنوية العاشرة لتأسيس مصفاة "ياسرف"، المشروع المشترك المملوك لـ "أرامكو" السعودية بنسبة 62.5% وشركة "سينوبك" بنسبة 37.5%.

 

وقال رئيس "أرامكو" وكبير إدارييها التنفيذيين أمين الناصر: "طموح أرامكو السعودية كبير جدا في تحقيق سلسلة القيمة من الثروة الهيدروكربونية، وهذا يعزز مكانة المملكة الرائدة عالميا في مجال الطاقة والكيميائيات ويسهم مشروع التوسع المخطط له في ينبع في تعزيز التزامنا بالابتكار وتنويع المنتجات".

 

 

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا