الخليج اليوم .. "أرامكو" توقع اتفاقية لمشروع توسعة كبيرة في مصفاة ياسرف

الرياض - كتب موسى القحطاني -

وقعت "أرامكو" السعودية مع مجموعة شركات اتفاقية إطارية تمهد الطريق لتوسعة كبيرة في البتروكيماويات بمصفاة "ياسرف" في ينبع.

وذكرت الشركة السعودية في بيان نشرته اليوم أن "أرامكو" وقعت الاتفاقية مع الشركة الصينية للبترول والكيميائيات "سينوبك" وشركة "ينبع أرامكو سينوبك للتكرير" (ياسرف).

ويشمل المشروع إدخال وحدة بتروكيميائية متطورة، ووحدة تكسير بخارية كبيرة بطاقة إنتاجية 1.8 مليون طن سنويا، ومجمعا للعطريات بطاقة إنتاجية 1.5 مليون طن سنويا مع المشتقات اللاحقة والمتكاملة التي ترتبط بها في مجمع "ياسرف" الحالي.

ويهدف المشروع إلى "تحقيق أقصى قدر من التعاون التشغيلي وخلق قيمة إضافية"، ومن المتوقع أن يعزز قدرة "ياسرف" على تلبية الطلب المتزايد على المنتجات البتروكيماوية العالية الجودة.

ويتزامن الإعلان عن توقيع الاتقاقية مع الذكرى السنوية العاشرة لتأسيس مصفاة "ياسرف"، المشروع المشترك المملوك لـ "أرامكو" السعودية بنسبة 62.5% وشركة "سينوبك" بنسبة 37.5%.

وقال رئيس "أرامكو" وكبير إدارييها التنفيذيين أمين الناصر: "طموح أرامكو السعودية كبير جدا في تحقيق سلسلة القيمة من الثروة الهيدروكربونية، وهذا يعزز مكانة المملكة الرائدة عالميا في مجال الطاقة والكيميائيات ويسهم مشروع التوسع المخطط له في ينبع في تعزيز التزامنا بالابتكار وتنويع المنتجات".