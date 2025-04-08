العاهل الأردني يؤكد حرص بلاده على دعم جهود سوريا في حفظ أمنها واستقرارها

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القاهرة - سامية سيد - أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، حرص بلاده على دعم جهود سوريا في حفظ أمنها واستقرارها وضمان حقوق جميع مكونات المجتمع، مشددا في هذا الصدد على ضرورة الحفاظ على الوجود المسيحي في الشرق الأوسط.



جاء ذلك خلال استقباله، اليوم الثلاثاء، غبطة بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك يوسف العبسي، بحضور الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد الأردني، والأمير غازي بن محمد، كبير مستشاري الملك للشؤون الدينية والثقافية، المبعوث الشخصي له.



بدوره، أكد غبطة البطريرك العبسي أهمية الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، مثمنا دور الأردن في الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني، ودور الملك في الحفاظ على وجود المسيحيين المشرقيين والدفاع عن مقدساتهم وكنائسهم.



وبين أن الأردن، بقيادته الهاشمية، يشكل نموذجا يحتذى به للعيش المشترك واحترام أبناء الطوائف المسيحية، مشيرا إلى دور الملك في تعزيز الحوار والتفاهم بين أتباع الأديان من خلال مبادرات رسالة عمان، و"كلمة سواء"، وأسبوع الوئام العالمي بين الأديان.



حضر اللقاء، طبقا لبيان الديوان الملكي، مدير مكتب الملك، المهندس علاء البطاينة، ورؤساء كنائس الروم الكاثوليك الملكيين في الأردن والقدس الشريف ولبنان.