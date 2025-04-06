الخليج اليوم .. إيلون ماسك يعلن إطلاق خدمة "ستارلينك" في دولة خليجية

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أعلن الملياردير الأمريكي مالك شركة "سبيس إكس" إيلون ماسك يوم الخميس، توفر خدمة الإنترنت الفضائي "ستارلينك" في دولة خليجية.

وفي حسابه على منصة "إكس"، قال إيلون ماسك إن "ستارلينك متوفرة الآن في سلطنة عُمان".

هذا وأفادت وكالة الأنباء العمانية بأن هيئة تنظيم الاتصالات منحت موافقتها لشركة "ستارلينك مسقط" اليوم (الخميس) لبدء تقديم خدمات الإنترنت ذات النطاق العريض في سلطنة عُمان باستخدام أنظمة الاتصالات الفضائية".

وأوضحت أن "ستارلينك" تعد إحدى تقنيات الأقمار الاصطناعية في المدارات المنخفضة التي يتم من خلالها تقديم خدمات الإنترنت ذات النطاق العريض، وتهدف بشكل أساسي إلى توفير خدمات النفاذ للإنترنت بسرعات جيدة في المناطق التي لا تصلها خدمات الإنترنت العالي السرعة.

وحسب ما ذكرت الوكالة، ستغطي شركة "ستارلينك مسقط" بخدماتها كافة المناطق الجغرافية لسلطنة عُمان، بما فيها مناطق الخدمة الشاملة بسرعات يمكن أن تصل إلى 100 ميغابت/ثانية، إلى جانب توفير حلول مبتكرة لربط أبراج الاتصالات في المناطق ذات التضاريس الجغرافية الصعبة؛ مما سيسهم في تعزيز التحول الرقمي، بالإضافة إلى خدمة عدد من القطاعات الاقتصادية كالنفط والغاز، والتعدين، والسياحة، والزراعة .

وأشارت إلى أن إطلاق الخدمة في سلطنة عُمان سيحقق ميزات عدة، منها: تعزيز المنافسة بين شركات الاتصالات المرخصة، وتعدد الخيارات أمام المنتفعين، ورفع الجودة والسرعة، وتوفير بيئة معززة لمجتمع رقمي، وخدمة مختلف قطاعات الأعمال، وسيستفيد من خدمات "ستارلينك" أي شخص طبيعي أو اعتباري يود الحصول على هذه الخدمات.

وكان قد صدر في 20 يونيو 2023 مرسوم سلطاني رقم 42 / 2023 بإصدار ترخيص من الفئة الأولى لشركة "ستارلينك مسقط ش.ش.و" لإنشاء وتشغيل نظام اتصالات فضائية لتقديم خدمات الاتصالات العامة الثابتة.

المصدر: RT + وكالة الأنباء العمانية