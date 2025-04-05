شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الاتصالات العراقية: قدمنا طلبا لحظر تطبيق التيك توك وننتظر قرار البرلمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزيرة الاتصالات العراقية هيام الياسرى، اليوم السبت، قدمنا طلبا لحظر تطبيق تيك توك وننتظر قرارالبرلمان ، موضحة أن أولويات مشاريعها خلال العام 2025 يتضمن تقنية الجيل الخامس .



وأشارت الياسرى لوكالة الأنباء العراقية (واع) ، الى أنه من أبرز اولوياتنا خلال العام 2025 استكمال الرخصة الوطنية للهاتف النقال بتقنية الجيل الخامس، وكذلك نشر الكيبل الضوئى وايصاله الى أكبر عدد من المستخدمين لتحسين خدمة الانترنت، ومغادرة خدمة الواى فاي"، مبينة أنها تعمل على تفعيل مشاريع الترانزيت والكيبل الضوئى التى جعلت دول عالمية وشركات عالمية كبرى تضع انظارها على الممر العراقي.



ولفتت الياسرى ، إلى أنه قدمنا سابقا طلباً رسمياً من أجل حظر تطبيق التيك توك، وذلك لتقديم آلاف المناشدات من أغلب العوائل العراقية حول إيقاف وحظر التطبيق، لأن فيه الكثير من الأمور التى لا تليق بشعبنا وعوائلنا"، مبينة أنه ليس نحن فقط أصحاب القرار، حيث قدمنا طلباً، ولكن لم نجد تفاعلاً، ونتمنى من البرلمان العراقى اصدار قرار بذلك ونحن سنطبقه.