الخليج اليوم .. بورصات الخليج تتراجع بفعل الرسوم الجمركية الأميركية الجديدة

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أغلقت أسواق الأسهم في منطقة الخليج على انخفاض اليوم الخميس بسبب مخاوف من أن الرسوم الجمركية الأميركية المضادة ستؤدي إلى تفاقم التوتر التجاري العالمي وقد تدفع العالم إلى الركود.

وأعلن الرئيس دونالد ترامب أمس الأربعاء أنه سيفرض رسوما بنسبة 10% على جميع الواردات إلى الولايات المتحدة ورسوما جمركية أعلى على عدد من أكبر الشركاء التجاريين للبلاد.

وانخفض المؤشر السعودي الذي استأنف التداول اليوم الخميس بعد عطلة عيد الفطر التي استمرت أربع جلسات 1.2% متأثرا بانخفاض سهم مصرف الراجحي 1.4% وسهم شركة التعدين العربية السعودية (معادن) بما يعادل 4.9%.

وتراجع سهم أرامكو 1.7%.

وقال جوزيف ضاهرية، المدير العام في تيكميل، إن هبوط البورصة السعودية قاده تراجع في الثقة هيمن على الأسواق الإقليمية والعالمية في أعقاب إعلان الرسوم الجمركية الأميركية.

وأضاف "أثر الانخفاض المصاحب في أسعار النفط سلبا على أداء السوق السعودية".

وانخفضت أسعار النفط، وهي محفزة للأسواق المالية الخليجية، بما يعادل 5% بعدما وافقت ثمانية دول في تحالف أوبك+ اليوم الخميس على المضي في خطة رفع إنتاج النفط في مايو/أيار وتسريع وتيرتها.

وهبط مؤشر دبي 1.7% متأثرا بانخفاض إعمار العقارية 9.7%، وهو أكبر تراجع خلال يوم واحد منذ مارس/آذار 2020، بعد التداول على سهم الشركة دون الحق في توزيعات الأرباح.

وتراجع مؤشر أبوظبي 0.8%.

وخسر مؤشر البحرين 0.6% ليغلق عند 1950 نقطة.

وهبط المؤشر الكويتي 0.4% إلى 8595 نقطة.

ولا تزال بورصتا قطر وسلطنة عمان في عطلة بمناسبة عيد الفطر.

وخارج منطقة الخليج أغلق مؤشر الأسهم القيادية في مصر، والذي استأنف التداول اليوم أيضا بعد عطلة استمرت أربع جلسات، على انخفاض بنحو 1% مع تراجع سهم البنك التجاري الدولي 3.3%.

وفي سياق متصل أظهر مؤشر مديري المشتريات الصادر عن ستاندرد اند بورز غلوبال اليوم الخميس انكماش القطاع الخاص غير النفطي في مصر خلال مارس/آذار وسط ضعف الطلب، ليسجل بذلك أول تباطؤ منذ بداية العام الجاري.