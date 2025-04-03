الخليج اليوم .. وزير الخارجية البحريني ونظيره الأميركي يبحثان أوضاع المنطقة

الرياض - كتب موسى القحطاني -

شهدت واشنطن انعقاد مباحثات بحرينية - أميركية لمناقشة أوجه العلاقات السياسية والاقتصادية والأمنية والتنموية بين البلدين، طبقاً لـ "وكالة الأنباء البحرينية".

إذ اجتمع وزير الخارجية البحريني الدكتور عبد اللطيف الزياني بنظيره الأميركي ماركو روبيو، وبحثا عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، من بينها مستجدات الأوضاع في غزة ولبنان وسوريا واليمن، وتداعياتها على أمن المنطقة، واستقرارها والأوضاع الإنسانية.

في الوقت ذاته، تناولت المباحثات بين الجانبين سبل الارتقاء بالتعاون الثنائي إلى آفاق أكثر شمولًا بما يلبي مصالحهما وتطلعاتهما المشتركة.

في الأثناء، أكد وزير الخارجية البحريني لنظيره الأميركي ماركو روبيو حرص المنامة على ترسيخ علاقات الصداقة التاريخية الوثيقة، والشراكة الاستراتيجية القائمة بين البلدين الصديقين، ومساعيهما المشتركة لتعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات.

من جانبه، رحب وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو بنظيره البحريني الدكتور عبد اللطيف الزياني مشيدًا بالشراكة الوثيقة التي تربط بين البلدين، مؤكدًا حرص واشنطن على تعزيز مسار العلاقات التاريخية مع المنامة، فضلاً عن أهمية تكثيف الجهود لتعزيز التعاون، والتنسيق والتشاور المشترك للحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي.