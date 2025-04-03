شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس جوزيف عون لقوات الأمن : حققوا مصلحة لبنان فقط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - زار رئيس الجمهورية اللبناني العماد جوزيف عون ، المديريتين العامتين لقوى الأمن الداخلي والأمن العام، موجها لهم الحديث "أدعوكم إلى إعادة الهيبة إلى قوى الأمن وممنوع المساس بها" .



وأضاف عون - حسبما ذكرت وكالة الانباء اللبنانية - "كونوا سفراء لدى الطوائف والسياسيين وليس العكس، وحققوا مصلحة لبنان فقط ونفذوا القوانين ولا تتأثروا بأحد"، "لقد تعب الشعب ويستحق منا التضحية من أجله ولدينا فرصة علينا استغلالها، فلنظهر للناس اننا ناضجون لبناء الدولة، وسنبنيها، ولتتحدث انجازاتكم عنكم".