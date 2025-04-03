شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال يجبر الفلسطينيين بقطاع غزة على النزوح قسرا ويوسع عملياته البرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلى أمرا اليوم الخميس، بإجلاء عاجل لسكان حى الشجاعية شمال شرقى قطاع غزة، بدعوى وجود عمليات لجيش الاحتلال فى المنطقة.. ونقلت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية عن بيان الجيش مطالبته بإخلاء المنطقة وانتقال سكانها الى مراكز إيواء غربي مدينة غزة.

وأشارت مصادر طبية فلسطينية، اليوم الخميس إلى ارتفاع شهداء قصف الاحتلال لحي الشجاعية بمدينة غزة إلى 20 شهيدا، بينهم أطفال ونساء وإصابة العشرات.. وقالت إن 41 شهيدًا ارتقوا وأُصيب عدد آخر في سلسلة غارات جويّة ومجازر ارتكبها جيش الاحتلال في قطاع غزة منذ فجر اليوم، فيما ارتفعت الحصيلة منذ الليلة الماضية إلى أكثر من 53 شهيدا.. يما ارتفعت حصيلة شهداء العدوان على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023، إلى 50,423 شهيدا، والإصابات إلى 114,638.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي توسيع عملية التوغل البرية بقطاع غزة، وإجبار آلاف الفلسطينيين في مناطق متفرقة بالقطاع على النزوح قسرا إلى مناطق أخرى، حيث طالب الفلسطينيين في أحياء الشجاعية والجديدة والتركمان والزيتون الشرقي، بالانتقال إلى مراكز الإيواء غربي مدينة غزة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية(وفا) أن أغلبية مساحة مراكز الإيواء تفتقرإلى البنية التحتية ولا تتوفر فيها مياه أو مرافق خدمية، نظرا لكونها مناطق غير مأهولة، وتشهد أزمات صحية وبيئية، وتنتشر فيها الأمراض والأوبئة، وتجد العائلات النازحة صعوبات جمة في نقل كبار السن والمرضى، واحتياجاتهم الأساسية، خاصة أن الاحتلال يمنع التحرك بالمركبات.

وكانت الرئاسة الفلسطينية أكدت رفضها الكامل، لما أعلنه رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بإقامة ما يسمى محور "موراج" لفصل مدينة رفح عن مدينة خان يونس وتقسم جنوب القطاع إلى قسمين ، معتبرة هذا الاعلان بمثابة مؤشر حقيقي على النوايا الإسرائيلية لاستدامة احتلالها لقطاع غزة وتقسيمه.. وطالبت المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن بالتدخل العاجل والفوري لوقف العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية.