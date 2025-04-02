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ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين في قصف مركز الإيواء بجباليا إلى 22

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واس - القدس المحتلة 0 تبليغ

  • ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين في قصف مركز الإيواء بجباليا إلى 22 1/2
  • ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين في قصف مركز الإيواء بجباليا إلى 22 2/2

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الدمام - شريف احمد - ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في القصف الإسرائيلي اليوم الأربعاء، على مركز إيواء للنازحين في مخيم جباليا شمال قطاع غزة إلى 22 شهيدًا وعشرات الإصابات، بينهم أطفال ونساء.
وتواصل القصف المدفعي والجوي المكثف على مدينة رفح جنوب القطاع، التي تشهد عملية عسكرية برية واسعة، أسفرت عن استشهاد وإصابة عدد من الفلسطينيين، إضافة إلى نزوح آلاف العائلات الفلسطينية منها.

استشهاد فلسطيني في جنين

واستشهد فتى فلسطيني وأصيب 4 آخرين بجروح مختلفة، خلال مواجهات عنيفة بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال اليوم الأربعاء، بالقرب من بلدة سيلة الحارثية غرب مدينة جنين شمال الضفة الغربية.

ترافق ذلك مع استمرار العدوان الإسرائيلي على جنين وطولكرم للشهر الثالث على التوالي.
كما أصيب عدد من الفلسطينيين بجروح، بينهم طفلان، خلال اعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي على مخيم الدهيشة جنوب مدينة بيت لحم.
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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