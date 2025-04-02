شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين في قصف مركز الإيواء بجباليا إلى 22 والان نبدء بالتفاصيل

استشهاد فلسطيني في جنين

الدمام - شريف احمد - ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في القصف الإسرائيلي اليوم الأربعاء، على مركز إيواء للنازحين في مخيم جباليا شمال قطاع غزة إلى 22 شهيدًا وعشرات الإصابات، بينهم أطفال ونساء.وتواصل القصف المدفعي والجوي المكثف على مدينة رفح جنوب القطاع، التي تشهد عملية عسكرية برية واسعة، أسفرت عن استشهاد وإصابة عدد من الفلسطينيين، إضافة إلى نزوح آلاف العائلات الفلسطينية منها.واستشهد فتى فلسطيني وأصيب 4 آخرين بجروح مختلفة، خلال مواجهات عنيفة بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال اليوم الأربعاء، بالقرب من بلدة سيلة الحارثية غرب مدينة جنين شمال الضفة الغربية.ترافق ذلك مع استمرار العدوان الإسرائيلي على جنين وطولكرم للشهر الثالث على التوالي.كما أصيب عدد من الفلسطينيين بجروح، بينهم طفلان، خلال اعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي على مخيم الدهيشة جنوب مدينة بيت لحم.