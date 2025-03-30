شكرا لقرائتكم خبر عن كاتب سودانى: رئيس مجلس السيادة متمسك باستسلام ميليشيا الدعم السريع والان مع تفاصيل الخبر

قال الهندي عز الدين رئيس تحرير جريدة المجهر السياسي السودانية، إن الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة السودانية متمسك باستسلام ما تبقى من ميليشيا الدعم السريع المتمردة على السيادة السودانية.

وأضاف الهندي عز الدين، خلال مداخلة لقناة إكسترا نيوز، أن الخيار بالنسبة له واحد إما الاستسلام أو مواصلة القتال والعمليات الحربية، حيث تم تطهير ونظافة جميع أرجاء ولاية الخرطوم، والمناطق السيادية والوزارية والقصر الجمهورية وكل الوحدات العسكرية لمقدرات الدعم السريع بولاية الخرطوم.

ولفت الهندى عز الدين إلى أن الجيش سيتحرك نحو دارفور لتحرير 4 مدن فى ولايات دارفور، ولذلك الرئيس البرهان خاطب العشائر والجهات التى وقفت مع الدعم السريع خلال العامين الماضيين، وقال إن الجيش السودانى يقف على مسافة واحدة من جميع السودانيين.



