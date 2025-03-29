الملك سلمان يشكر العاملين لخدمة المعتمرين ويهنئ المسلمين بعيد الفطر

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من الرياض: هل رُئي الهلال فعلًا؟ مشهد الترقب تكرر في سماء الخليج مساء السبت، وأسفر عن إعلان السعودية وقطر والإمارات والكويت يوم الأحد أول أيام عيد الفطر المبارك، فيما خالفتها دول إسلامية كعُمان وماليزيا وباكستان، محددة يوم الإثنين أول أيام العيد.

في كلمة وجّهها إلى الأمة الإسلامية بمناسبة حلول عيد الفطر، شكر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أبناء وبنات الوطن العاملين بإخلاص في مختلف قطاعات الدولة على جهودهم الكبيرة في خدمة المعتمرين والزوار خلال شهر رمضان المبارك. وأشاد بما قُدم من تسهيلات مكّنت الملايين من أداء مناسك العمرة والزيارة في أجواء يسودها الأمن والطمأنينة.

وأُلقيت كلمة خادم الحرمين نيابة عنه عبر وزير الإعلام سلمان الدوسري، ونُشرت عبر وسائل الإعلام الرسمية وحسابات منصات التواصل الاجتماعي.

"خدمة الحرمين أعظم النعم"

استهل الملك سلمان كلمته بآية من القرآن الكريم: (إليه يصعدُ الكلمُ الطيبُ والعملُ الصالحُ يرفعُه)، ثم وجه تحية إلى المواطنين والمقيمين في المملكة، والمسلمين في جميع أنحاء العالم، مهنئًا إياهم بحلول عيد الفطر، وداعيًا الله أن يتقبل منهم صالح الأعمال، وأن يعيد العيد على الجميع بالخير والبركات.

وأكد الملك سلمان أن من أعظم النعم التي أنعم الله بها على المملكة، هي خدمة الحرمين الشريفين، مشددًا على ما تبذله الدولة من جهود لضمان راحة قاصديهما من حجاج ومعتمرين وزوار. كما ثمّن الجهود الكبيرة التي بذلها العاملون في القطاعات المختلفة خلال رمضان لخدمة المعتمرين.

وقال: "يوم العيد يوم فرح وسرور، تتجلى فيه معاني الوحدة والتراحم والإخاء"، مستشهدًا بقوله تعالى: (ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون)، سائلًا الله أن يعمّ الأمن والاستقرار والازدهار على المملكة، والأمة الإسلامية، والعالم أجمع.

المحكمة العليا تؤكد وتُبارك

وفي السياق ذاته، هنأت المحكمة العليا السعودية خادم الحرمين الشريفين، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وجميع المواطنين والمقيمين والمسلمين في أنحاء العالم بمناسبة عيد الفطر، سائلةً الله أن يتقبل من الجميع صيامهم وقيامهم، وأن يحفظ المملكة من كل سوء، ويحقق لها مزيدًا من الازدهار والاستقرار.

وكانت المحكمة قد دعت قبل حلول العيد، جميع المسلمين في أرجاء المملكة إلى تحرّي رؤية هلال شهر شوال مساء السبت، مطالبةً من يراه سواء بالعين المجردة أو عبر المناظير، أن يتوجه إلى أقرب محكمة لتسجيل شهادته، أو الاتصال بأقرب مركز لتيسير ذلك.

مشاهد الرصد... ترقب إعلامي واسع

وانتشرت كاميرات الإعلام السعودي عصر السبت لتغطية عمليات رصد الهلال، حيث شهدت المراصد الفلكية في مختلف مناطق المملكة أجواءً مناسبة وصافية للترائي، وسط حضور إعلامي واسع. وأفضى ذلك إلى الإعلان الرسمي بثبوت رؤية الهلال، وبالتالي تحديد يوم الأحد أول أيام عيد الفطر.

في المقابل، أعلنت سلطنة عُمان وعدد من الدول الإسلامية الأخرى مثل إندونيسيا، ماليزيا، بروناي، بنغلاديش، الهند، وباكستان، أن عيد الفطر سيحلّ يوم الإثنين، بعد تعذر رؤية الهلال مساء السبت في تلك الدول.