شكرا لقرائتكم خبر عن العراق يعلن إطلاق 7 من مواطنيه المحتجزين فى ليبيا بسبب الهجرة غير الشرعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن القائم بأعمال سفارة العراق في طرابلس أحمد الصحاف إطلاق سراح 7 عراقيين كانوا محتجزين في ليبيا، بسبب دخولهم البلاد بشكل غير قانوني بهدف الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا.

وقال الصحاف إن الإفراج عن العراقيين جاء بعد جهود استمرت لعدة أشهر، وبمتابعة يومية شابها تعقيد ومخاطر، وبالتنسيق مع حكومة الوحدة الوطنية، حيث تكللت هذه الجهود بإطلاق سراحهم.

وأضاف أن السفارة العراقية في ليبيا وفرت لهم الخدمات العلاجية والسكن، ومنحتهم جوازات مرور لتمكينهم من العودة الطوعية إلى العراق، مشيرا إلى أن السفارة نجحت في وقت سابق في إطلاق سراح خمسة مهاجرين عراقيين آخرين كانوا محتجزين في ليبيا، ليصل العدد الإجمالي للمفرج عنهم خلال الفترة الأخيرة إلى 12 مهاجرا.

كما أكد الصحاف أن السفارة نشرت عبر موقعها ومنصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي تحذيرات لفئات المهاجرين من الشباب بضرورة التزام أقصى درجات الحيطة والحذر للحفاظ على أمنهم وسلامتهم، ومنع استغلالهم من قبل شبكات تهريب البشر، مشددا على استمرار جهود السفارة لإطلاق أعداد أخرى من المهاجرين وإعادتهم طوعا إلى العراق.