شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تُحذر من عواقب توغل الاحتلال في الأراضي السورية والان نبدء بالتفاصيل

عواقب وخيمة

الدمام - شريف احمد - أدانت مصر بأشد العبارات التوغل الإسرائيلي داخل الأراضي السورية وقصف بلدة كويا، معتبرةً ذلك استمرارًا لنهج إسرائيل في تعزيز وجودها وتوسيع نطاق سيطرتها على الأراضي المحتلة في العمق السوري.وأكدت وزارة الخارجية المصرية في بيان لها اليوم رفضها القاطع لاستغلال دولة الاحتلال الأوضاع الداخلية في سوريا للاستيلاء على المزيد من الأراضي، وتقويض الأمن والاستقرار في البلاد، مشددةً على ضرورة احترام وحدة سوريا واستقرارها وسيادتها الكاملة على أراضيها.وعدّت مصر الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية، انتهاكًا ممنهجًا للقانون الدولي، محذرةً من العواقب الوخيمة المترتبة على السياسات العدوانية غير المسؤولة التي تنتهجها إسرائيل.كما دعت مجلس الأمن والقوى الدولية الفاعلة إلى تحمل مسؤولياتهم في مواجهة هذا التصعيد الخطير في سوريا.